Σταθερός ο αριθμός των εισακτέων στα ΑΕΙ – 1.641 θέσεις στις σχολές στης Λάρισας

Για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, οι θέσεις των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ορίστηκαν σε 68.788, διατηρώντας τον αριθμό σταθερό σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.
Η επίσημη απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών εξειδικεύει την κατανομή των θέσεων ανά σχολή και τμήμα για τις προσεχείς, Πανελλαδικές Εξετάσεις, προσφέροντας στους υποψηφίους τα απαραίτητα δεδομένα για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου και την εκτίμηση της πορείας των βάσεων.
Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας οι εισακτέοι θα φτάσουν τους 5.186, αριθμός αυξημένος κατά 10 θέσεις σε σχέση με την περσινή χρονιά, όταν είχαν εισαχθεί 5.176 φοιτητές.
Στις σχολές της Λάρισας φέτος θα εισαχθούν συνολικά 1.641 φοιτητές.
Εισακτέοι ανά τμήμα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Η κατανομή ανά τμήμα έχει ως εξής:
- Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) – 123
- Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) – 129
- Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) – 100
- Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) – 120
- Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) – 150
- Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών (Βόλος) – 101
- Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) – 232
- Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα) – 111
- Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (Τρίκαλα) – 121
- Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) – 330
- Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Λάρισα) – 150
- Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) – 101
- Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) – 189
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) – 199
- Ιατρικής (Λάρισα) – 90
- Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος) – 112
- Κτηνιατρικής (Καρδίτσα) – 90
- Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) – 202
- Μαθηματικών (Λαμία) – 60
- Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος) – 61
- Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος) – 123
- Νοσηλευτικής (Λάρισα) – 176
- Οικονομικών Επιστημών (Βόλος) – 253
- Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) – 159
- Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) – 133
- Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) – 152
- Περιβάλλοντος (Λάρισα) – 101
- Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία) – 303
- Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Λαμία) – 209
- Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος) – 112
- Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (Βόλος) – 101
- Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα) – 80
- Φυσικής (Λαμία) – 100
- Φυσικοθεραπείας (Λαμία) – 130
- Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα) – 283