Στα δίχτυα των Αρχών και πάλι ο “Εσκομπάρ των Νέων Πόρων”

Ο βίος και η πολιτεία του «έλληνα Εσκομπάρ», μεγαλωμένου στου Νέους Πόρους και τον Πλαταμώνα, ο οποίος συνελήφθη σήμερα για διακίνηση μεγάλου φορτίου κοκαΐνης, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι σενάριο για ταινία δράσης. Αυτή τη φορά συνελήφθη ως ιδιοκτήτης του σκάφους που εντοπίστηκε να μεταφέρει μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη, στο πλαίσιο διεθνούς έρευνας για τη δράση εγκληματικής οργάνωσης.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί πέντε άτομα, ενώ αναμένεται να συλληφθούν ακόμη πέντε. Πιο συγκεκριμένα, οι πρώτοι συνελήφθησαν στην Ελλάδα, ενώ οι δεύτεροι -οι οποίοι βρίσκονταν στο σκάφος- τελούν υπό κράτηση και θα συλληφθούν.

Ζωή όπως στο σινεμά

Η ιστορία του είναι μυθιστορηματική. Από το ξεκίνημα στην πόρτα των μεγάλων κλαμπ της Συγγρού, το πέρασμα του στα λαθρεμπορικά σκάφη και την απόκτηση ενός μικρού στόλου, που διακινούσε όπλα στους Σαντινίστας και γύριζε φορτωμένος με ναρκωτικά, μέχρι τις εταιρείες επώνυμης μόδας, τις χρηματιστηριακές και την απόκτηση ποδοσφαιρικής ομάδας, με τα τρελά κέρδη στα τυχερά παιχνίδια και τον θυελλώδη έρωτα με ιδιοκτήτρια οίκου ανοχής στην Αμβέρσα.

Ο «Αλέκος» ή «Χοντρός» όπως είναι το γνωστό παρατσούκλι του, με τον πλούσιο φάκελο στη Δίωξη Ναρκωτικών και την περίοπτη θέση του στα παράνομα κυκλώματα είναι γιος αστυνομικού από τους Νέους Πόρους Πιερίας και ξεκίνησε να εργάζεται ως ναυτικός σε παλιές λάντζες που μετέφεραν λαθραία τσιγάρα από την Αλβανία στην Ιταλία. Αργότερα, εγκαταστάθηκε στην Αμβέρσα, συνδέθηκε ερωτικά με ιδιοκτήτρια οίκου ανοχής και έπιασε δουλειά ως πλήρωμα σε λαθρεμπορικά, που τότε διακινούσαν τσιγάρα και όπλα.

Σύμφωνα με φήμες -όπως αναφέρει αφιέρωμα που του έκανε το VICE- την περίοδο εκείνη συμμετείχε σε κύκλωμα, που μετέφερε όπλα ελληνικής κατασκευής στους Σαντινίστας, μέσω επαφών με τον επίτιμο πρόξενο της Νικαράγουα στην Αθήνα. Ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες τους, τα μέλη της σπείρας του έπαιρναν ποσότητες κοκαΐνης, τις οποίες «έσπρωχναν» στην Ευρώπη. Όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ο Σέρβος αρχηγός της ομάδας σκοτώθηκε, τη θέση του πήρε ο διψασμένος για χρήμα και ισχύ «Αλέκος». Λέγεται ότι μέχρι τη σύλληψή του κατάφερε να «κάνει» δέκα φορτία κοκαϊνης, που πέρασαν κάτω από την μύτη των διωκτικών Αρχών, αυξάνοντας τις τραπεζικές του καταθέσεις κατά πολλά εκατομμύρια ευρώ και ενισχύοντας σημαντικά την επιρροή του.

Τα τρακτέρ στην παραλία που κουβαλούσαν κιβώτια



Το 2002, το παράρτημα της DEA στην Αθήνα ενημέρωσε την Αστυνομία και το ΣΔΟΕ ότι ο Αγγελόπουλος, χρησιμοποιώντας ένα ταχύπλοο φουσκωτό σκάφος, ξεφόρτωσε από αλιευτικό ανοιxτά της Κατερίνης, 5,5 τόνους κοκαΐνης και τους μετέφερε σε αποθήκη στην περιοχή του Λιτόχωρου. Από την παρακολούθηση δεν προέκυψαν ευρήματα όμως κάτοικοι της περιοχής κατέθεσαν ότι ένα βράδυ στην παραλία του Λιτόχωρου είδαν τρακτέρ να τραβούν μεγάλα κιβώτια, που ξεφόρτωνε κάποιο ψαράδικο.

Το Φθινόπωρο του 2003 οι ολλανδικές αρχές έκαναν έρευνες στα αλιευτικά «Χέλιξ» και «Τρίτων» δεν κατάφεραν όμως να εντοπίσουν ναρκωτικά καθώς, σύμφωνα με μια εκδοχή, ο ιδιοκτήτης τους είχε προβλέψει την κινητοποίηση των αρχών. Έτσι, έδωσε εντολή στα πλοία του να μην κατευθυνθούν απευθείας στις ακτές της Ισπανίας αλλά να ταξιδέψουν βορειότερα στον Ατλαντικό και να αδειάσουν στη θάλασσα όλο το φορτίο με την κοκαϊνη. Παρά την υπολογίσιμη απώλεια, ο Αγγελόπουλος φρόντισε να μην αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς και εξόφλησε στο ακέραιο το κολομβιανό καρτέλ, για να μπορέσει να συνεχίσει τις συνεργασίες του.

Το ναρκοφορτίο κοκαΐνης στο «Africa I»



Την Άνοιξη του 2004 πληροφοριοδότης του Λιμενικού εντόπισε δεμένο σε προβλήτα στο Κερατσίνι το αλιευτικό «Africa I». Παρότι ο «χοντρός» δεν εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης του σκάφους, μέλη συνεργείου επισκευών τον αναγνώρισαν ως το πρόσωπο, που τους πλήρωνε σε μετρητά για να εγκαταστήσουν στο πλοίο δορυφορικά συστήματα πλοήγησης και επικοινωνίας. Με την έναρξη της παρακολούθησης του Africa Ι, η επιχείρηση για τη σύλληψη του «Έλληνα Εσκομπάρ» μπήκε σε τελική ευθεία. Στις 15 Μαΐου του 2004 , το αλιευτικό απέπλευσε από το Κερατσίνι με προορισμό τη Δυτική Αφρική και φόρτωσε ανοικτά της Σενεγάλης 5.4 τόνους κοκαΐνης. Τα ναρκωτικά ήταν συσκευασμένα σε χαρτόκουτες και είχαν μεταφερθεί από μέλη του κολομβιανού καρτέλ που διέσχισαν τον Ατλαντικό με μια παλιά τορπιλάκατο.

Έχοντας αποκτήσει πρόσβαση στον αριθμό του δορυφορικού τηλεφώνου του Africa, βρετανικές, αμερικανικές και ελληνικές αρχές είχαν δυνατότητα να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη διαδρομή του. Έτσι, κατά την επιστροφή του στην Ευρώπη και ενώ βρισκόταν ανοικτά του Γιβραλτάρ, το αλιευτικό καταδιώχθηκε από το σκάφος «Πετρέλα» της ισπανικής ακτοφυλακής στο οποίο επέβαιναν, μεταξύ άλλων, ένας αστυνομικός της Δίωξης Ναρκωτικών, ένας υπάλληλος του ΣΔΟΕ και ένα μέλος του κλιμακίου της DEA στην Αθήνα. Μάλιστα, η επιχείρηση λίγο έλειψε να αποβεί άκαρπη λόγω των ισχυρών ηλιακών καταιγίδων που προκαλούσαν παρεμβολές στα συστήματα παρακολούθησης.

Τελικά, το Africa βρέθηκε και ακινητοποιήθηκε την 13η Ιουλίου 2004, 100 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των ισπανικών ακτών. Ο Αλέκος Αγγελόπουλος εντοπίστηκε και συνελήφθη τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου στο αεροδρόμιο της Στουτγκάρδης. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι είχε σχέση με τη μεταφορά των ναρκωτικών και ισχυρίστηκε ότι πίσω από την εισαγωγή του φορτίου κρυβόταν ένας άλλος Έλληνας, που ήταν φυλακισμένος στις ισπανικές φυλακές για διακίνηση φορτίου κόκας βάρους 3,5 τόνων.

Τα κερδισμένα δελτία του ΟΠΑΠ



Ο Έλληνας βαρόνος της κοκαΐνης ήταν ήδη στη φυλακή όταν σε βάρος του σχηματίστηκαν δικογραφίες για ξέπλυμα εκατομμυρίων ευρώ μέσω κερδισμένων δελτίων του ΟΠΑΠ. Σε μια από αυτές αναφέρεται ότι για τη μεταφορά των 5,4 τόνων κοκαϊνης είχε προεισπράξει 36 εκατ. ευρώ και είχε αναθέσει στον κουνιάδο του να τα θάψει σε ερημική περιοχή του Λιτόχωρου. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, εκείνος ανέσυρε από το χώμα δεσμίδες με χαρτονομίσματα των 500 ευρώ και συμπλήρωνε δελτία του «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» σε συγκεκριμένο πρακτορείο στο Λιτόχωρο. Από περίπου 50.000 ευρώ, ο μηνιαίος τζίρος του καταστήματος έφτασε τον Σεπτέμβριο του 2006 τα 12.5 εκατομμύρια.

Για τη μεταφορά των ναρκωτικών ο Αγγελόπουλος καταδικάστηκε πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη, ενώ μικρότερες ποινές του επιβλήθηκαν για τις υποθέσεις ξεπλύματος. Οι δικηγόροι του πέτυχαν αρχικά συγχώνευση των ποινών του, ενώ το 2011 το Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά μετέτρεψε τα ισόβια σε κάθειρξη 22 ετών, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό του πρότερου εντίμου βίου. Ο εισαγγελέας άσκησε έφεση επί της απόφασης, η οποία συζητήθηκε στον Άρειο Πάγο τον Σεπτέμβριο του 2014.

Όμως, η απόφαση επί της αναίρεσης, που «αναβίωνε» την πρωτόδικη ισόβια καταδίκη του «Έλληνα Εσκομπάρ», καθαρογράφηκε και κοινοποιήθηκε τη 17η Ιουνίου 2015, δηλαδή μόλις μία μέρα μετά την αποφυλάκισή του. Τρεις μήνες αργότερα, στις 22 Σεπτεμβρίου, και ενώ η υπόθεση είχε βρεθεί στα πρωτοσέλιδα του ελληνικού Τύπου, ο Αγγελόπουλος οδηγήθηκε ξανά στη φυλακή.

Η σημερινή σύλληψη για το νέο φορτίο κοκαΐνης



Από το πρωί της Δευτέρας 15/12 βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI, μετά από συνεννόηση με διεθνείς υπηρεσίες δίωξης ναρκωτικών, που εντόπισαν πλοίο, το οποίο ανήκει στον επονομαζόμενο «έλληνα Εσκομπάρ», Αλέξανδρο Αγγελόπουλο, να πλέει ανοιχτά της Γαλλίας, γεμάτο με φορτίο κοκαΐνης.

Μετά από έφοδο των Αρχών που έγινε στο πλοίο, έχουν τεθεί υπό κράτηση τα πέντε μέλη του πληρώματος. Πιο αναλυτικά, το πλοίο ξεκίνησε από τη Νέα Μηχανιώνα, έφτασε στη Λατινική Αμερική και εκεί φόρτωσε στα αμπάρια του μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα ναρκωτικά είχαν προορισμό την Ευρώπη, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαρίσει ακόμα σε ποιό λιμάνι θα κατέληγαν.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που έχουν συλληφθεί στην Ελλάδα είναι από Θήβα και Αθήνα και ανάμεσά τους οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως είναι και ο γνωστός βαρόνος των ναρκωτικών, που συνελήφθη στην Κατερίνη.

Το σκάφος το ρυμουλκεί το πολεμικό ναυτικό της Γαλλίας, που συνδράμει την Ελλάδα και όταν πιάσει λιμάνι, θα μπορέσουν να καταμετρηθούν οι ποσότητες των ναρκωτικών ενώ η χώρα μας θα ζητήσει την έκδοση των συλληφθέντων από το πλήρωμα για να δικαστούν από την Ελληνική Δικαιοσύνη.

Ο επονομαζόμενος «έλληνας Εσκομπάρ» έχει συλληφθεί και, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να κατηγορηθεί ως χρηματοδότης του πλοίου με το τεράστιο φορτίο κοκαΐνης, που ξεπερνά τον ένα τόνο.

kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες από Λίλα Παπασταύρου, Zougla.gr)