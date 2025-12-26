Στα μέσα του 2026 ο Ε65 θα ενωθεί με την Εγνατία αλλάζοντας τις μετακινήσεις στη Θεσσαλία

Ολόκληρο το τοπίο της κεντρικής Ελλάδας αναμένεται να αλλάξει η σύνδεση του Ε65 με την Εγνατία οδό, καθώς το μεγάλο οδικό έργο βαίνει προς ολοκλήρωση και θα προσφέρει ασφαλείς και άνετες μετακινήσεις ανθρώπων και εμπορευμάτων πρωτίστως στους κατοίκους της Δυτικής Θεσσαλίας.

Στο τελευταίο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65, από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας έως και τον ανισόπεδο κόμβο Εγνατίας, μήκους 46 χλμ., οι εργασίες ολοκλήρωσης βρίσκονται στο 89,7%.

Συγκεκριμένα, είναι σχεδόν έτοιμες οι σήραγγες (99,89%), τα χωματουργικά (99,54%), ενώ τελειώνουν και οι γέφυρες (99,08%). Πιο πίσω βρίσκονται τα ασφαλτικά (66,57%), καθώς είναι τα τελευταία σε κάθε έργο και ολοκληρώνονται σε σύντομο χρόνο. Με βάση αυτή την αποτύπωση η παράδοση του έργου αναμένεται έως τα μέσα του 2026.

Συνολικά ο Ε65, που κατασκευάζεται από την ΤΕΡΝΑ, έχει μήκος 182,1 χλμ. και είναι ένα από τα σημαντικότερα εθνικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,4 δισ. ευρώ.

Διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, επιπλέον Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη συνδέοντας την Ανατολική με την Δυτική Ελλάδα.

Γ.Δ. trikalaenimerosi.gr