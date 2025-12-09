Στα μπλόκα της Θεσσαλίας βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ Νίκος Ανδρουλάκης

Τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια, τόνισε από την Καρδίτσα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε το μπλόκο του Ε65 και συνομίλησε με τη διοίκηση της ΕΟΑΣΚ, αλλά και απλούς αγρότες και κτηνοτρόφους.

Ο Αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξέφρασε τη συμπαράστασή του στον αγώνα των αγροτών και των κτηνοτρόφων, ενώ επανέλαβε τις προτάσεις που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ στο δημόσιο διάλογο για τον πρωτογενή τομέα, όπως την «Κάρτα του Αγρότη».

Ο ίδιος έθεσε ως προτεραιότητα την ανασυγκρότηση του ΕΛΓΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των ζώων, πρότεινε εμβολιαστικό πρόγραμμα τοπικά.

Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε:

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απέτυχε παταγωδώς. Οι παραγωγοί πληρώνουν ακριβά και τη διαφθορά και την ανικανότητα. Ο πρωτογενής τομέας εκπέμπει SOS, βρίσκεται σε οριακό σημείο.

Αντί λοιπόν να τους καλέσουν σε διάλογο, προσπαθούν να τους επιτεθούν. Μιλούν για υποκινούμενους, επενδύουν στον κοινωνικό αυτοματισμό, επενδύουν στο διχασμό. Αναρωτιούνται γιατί βγήκαν στο δρόμο; Ας περιγράψουμε το έργο τους.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ πρόστιμο στον Έλληνα φορολογούμενο. Βασικές ενισχύσεις δεν πληρώθηκαν στην ώρα τους, είμαστε ευρωπαϊκή εξαίρεση. Το 70% πληρώθηκαν πολύ λιγότερα.

Το κόστος παραγωγής έχει απογειωθεί στα ύψη. Πολλοί συντελεστές αυξήθηκαν 30 και 40%, με τους κυβερνώντες να μην κάνουν τίποτα.

Δεσμεύτηκαν στην αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Ούτε αυτό έκαναν.

Και βέβαια η ευλογιά. Δεν στήριξαν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, με αποτέλεσμα να θερίζει η ευλογιά εκατοντάδες χιλιάδες ζώα σε όλη την Ελλάδα.

Εμείς λοιπόν στεκόμαστε στο πλευρό τους. Στο δίκαιο αγώνα τους. Διότι χωρίς αυτούς, τα χωριά μας θα ερημώσουν, θα εγκαταλείψουν το επάγγελμα χιλιάδες άνθρωποι, θα μαραζώσει η ύπαιθρος. Δεν αξίζει αυτό στην πατρίδα μας, δεν αξίζει στον ελληνικό λαό».

Κώστας Τζέλλας



Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ κ. Κώστας Τζέλλας τόνισε πως βρίσκονται στα μπλόκα γιατί παλεύουν για την επιβίωσή τους.

«Όχι μόνο τη δική μας, όχι μόνο να μείνουν στα χωράφια τα παιδιά, να μείνει ζωντανός όλος ο νομός» δήλωσε χαρακτηριστικά για να προσθέσει:

«Βέβαια αυτό σε συνεργασία και μέσα από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, επειδή τα προβλήματα είναι σε όλη την Ελλάδα και βλέπουμε μια πολιτική η οποία θέλει να μαζέψει τη γη σε χέρια λίγων. Να μαζέψει την παραγωγή σε χέρια λίγων. Αυτό που είπε και κάποιος κυβερνητικός ότι «κτηνοτροφία θα υπάρχει, αλλά χωρίς κτηνοτρόφους».

Που σημαίνει ότι θέλουν να κάνουν μεγάλες κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, μεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις. Αυτό για μας είναι καινούργια τσιφλίκια. Αυτό βλέπουμε.

Και βλέπουμε και μια Ευρωπαϊκή Ένωση με νόμους ψηφισμένους να εξυπηρετεί συμφέροντα… Ζούμε σε μια χώρα που μπορούμε να τα παράγουμε όλα».

Αγανακτισμένος αγρότης σχολιάζοντας την πολιτική της κυβέρνησης που τους οδηγεί στην εξαθλίωση, είπε, «Για μας τους αγρότες, πρέπει να φύγει. Δεν υπάρχει γύρισμα. Να φύγουν όλοι, όποιος δεν μπορεί να ακολουθήσει τα δίκαια αιτήματά μας, να σηκωθούν να φύγουν όλοι».

