Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. τέσσερις νεαροί στη Λάρισα – Με τη χρήση βίας προχωρούσαν σε κλοπές

Τέσσερα νεαρά άτομα (εκ των οποίων ο ένας ανήλικος) συνελήφθησαν στη Λάρισα από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Οι νεαροί με τη χρήση βίας αφαίρεσαν από δύο ανήλικους ένα πατίνι, ενώ προηγουμένως προσέγγισαν άλλον ανήλικο και τον εξανάγκασαν τους να παραδώσει μια λευκόχρυση αλυσίδα λαιμού με σταυρό.

Αναλυτικά:

Συνελήφθησαν, χθες (30-07-2026) το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, -3- ημεδαποί (δύο 20χρονοι και ανήλικος), για ληστεία κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες προχθές (29-07-2026) στην πόλη της Λάρισας, οι τρεις δράστες προσέγγισαν ανήλικο ημεδαπό πεζό και αφού ο ένας εξ αυτών τον χτύπησε με το χέρι στο πρόσωπο, τον εξανάγκασαν να τους παραδώσει -1- λευκόχρυση αλυσίδα λαιμού με σταυρό που φορούσε, ενώ ακολούθως τράπηκαν σε φυγή.

Επιπλέον, όπως καταγγέλθηκε, οι τρεις συλληφθέντες, από κοινού με 18χρονο ημεδαπό που ομοίως συνελήφθη και άγνωστο, μέχρι στιγμής, άτομο, εμπλέκονται -κατά περίπτωση- σε κλοπή πατινιού και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Πιο αναλυτικά, χθες (30-07-2026) το βράδυ στη Λάρισα, δύο από τους συλληφθέντες και συγκεκριμένα ο ένας 20χρονος και ο ανήλικος, προσέγγισαν σε κοινόχρηστο χώρο άθλησης δύο ανήλικους ημεδαπούς. Στο πλαίσιο της απασχόλησης των ανηλίκων, ο άγνωστος δράστης αφαίρεσε ένα ηλεκτρικό πατίνι του ενός ανηλίκου και διέφυγε.

Αντιλαμβανόμενοι την κλοπή του πατινιού, οι δύο ανήλικοι αναζήτησαν τους δύο προαναφερόμενους δράστες και τους εντόπισαν μαζί με τον 20χρονο και τον 18χρονο σε σημείο της πόλης. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας που ακολούθησε, τρεις από τους δράστες προκάλεσαν σωματική βλάβη στον ένα ανήλικο θύμα, χτυπώντας το στο πρόσωπο.

Για την προαναφερόμενη/έτερη υπόθεση σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα της κλοπής και της σωματικής βλάβης αδυνάμων ατόμων.

Οι συλληφθέντες, κατά περίπτωση, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ σε αμφότερες τις περιπτώσεις το προανακριτικό έργο διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας