Στα 30 χιλιόμετρα η ανώτερη ταχύτητα για τα αυτοκίνητα στην οδό Βόλου

Τους κινδύνους για ατυχήματα που εγκυμονεί η υπερφόρτωση της οδού Βόλου επιχειρεί να μετριάσει η δημοτική αρχή.

Όπως αναφέρει με συνέντευξή του στην εφημερίδα Ελευθερία (Κώστας Γκιάστας) ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, τοποθετήθηκαν ήδη πινακίδες που να υποδεικνύουν το μέγιστο όριο ταχύτητας στα 30 χλμ.

Επίσης πρόκειται να τοποθετηθούν κάγκελα, κατά τρόπο ώστε οι πεζοί να οδηγούνται στις διαβάσεις για να περνούν απέναντι.

Ο αντιδήμαρχος είπε ακόμη ότι ο δήμος σχεδιάζει τη δημιουργία δυο ανισόπεδων κόμβων στο μέλλον, ώστε να περιοριστεί η ταχύτητα των οχημάτων. Πρόκειται για έναν ανισόπεδο και έναν πολυμορφικό κόμβο.



Τ.Π. kosmoslarissa.gr