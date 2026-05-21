Στημένοι διαγωνισμοί για πανάκριβα υδρόμετρα σε ΔΕΥΑ – Τι αναφέρει το πόρισμα της Αρχής Διαφάνειας

Τα συμπεράσματα του πορίσματος της Αρχής Διαφάνειας για τα ηλεκτρονικά υδρόμετρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικά για δήμους, ΔΕΥΑ και εταιρείες που συμμετείχαν στην υλοποίηση των έργων. Σχετικές περιπτώσεις εντοπίζονται και σε δήμους της Θεσσαλίας.

Όπως γράφει η Καθημερινή (Γιάννης Σουλιώτης), στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία έχει συμπληρώσει ήδη δύο χρόνια, έχουν βρεθεί, μεταξύ άλλων, e-mails ανάμεσα σε στελέχη δήμων και στις εταιρείες που εμπορεύονται τα υδρόμετρα. Σε αυτά συνεννοούνταν για τις τιμές και έστηναν τους διαγωνισμούς. Σε κάποιες περιπτώσεις η υπερκοστολόγηση έφτανε σε ποσοστό ακόμη και 700%.

Στα χέρια της διοικήτριας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) Αλεξάνδρας Ρογκάκου βρίσκεται τις τελευταίες περίπου δύο εβδομάδες το πόρισμα των ελεγκτών της Αρχής για την υπόθεση των ψηφιακών ή έξυπνων υδρομέτρων. Αφορά έργο χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ, με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση νέου τύπου υδρομέτρων από δήμους και Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) όλης της χώρας. Εκτός της ΕΑΔ, την υπόθεση ερευνούν ακόμα η Επιτροπή Ανταγωνισμού αλλά και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η ΕΑΔ ερευνά την υπόθεση εδώ και τουλάχιστον ενάμιση χρόνο. Ανώνυμος πληροφοριοδότης, κάνοντας χρήση της νομοθεσίας για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος (whistleblowers), κατέθεσε το 2024 καταγγελία 28 σελίδων με λεπτομέρειες για ατασθαλίες σε πάνω από 50 προμήθειες από δήμους και ΔΕΥΑ. Κατήγγειλε υπερκοστολόγηση σε ποσοστό ακόμα και 700%, προσυνεννοημένες μελέτες, με στόχο την υπερδιαστασιολόγηση του έργου, την αγορά δηλαδή μεγαλύτερου αριθμού υδρομέτρων από τον απαιτούμενο, προς όφελος φυσικά των προμηθευτών κ.ά. Το κόστος ανά έργο υπολογίζεται κατά μέσον όρο στα 9 εκατ. ευρώ και επομένως το συνολικό ύψος της δαπάνης αγγίζει τα 500 εκατ. ευρώ.

Οι πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι τα συμπεράσματα του πορίσματος είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικά για δήμους, ΔΕΥΑ και εταιρείες που συμμετείχαν στην υλοποίηση των έργων. Κυβερνητικός αξιωματούχος, που μίλησε στην «Κ» υπό τον όρο της ανωνυμίας, αποκάλυψε ότι στο πλαίσιο της έρευνας έχουν βρεθεί, μεταξύ άλλων, e-mails ανάμεσα σε στελέχη και υπαλλήλους των γραφείων προμηθειών των δήμων και στις εταιρείες που εμπορεύονται τα υδρόμετρα. Σε αυτά συνεννοούνται για τις τιμές, το ύψος της οικονομικής προσφοράς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου. Ουσιαστικά, δηλαδή, στήνουν τους διαγωνισμούς επιτυγχάνοντας περισσότερο συμφέρουσες προσφορές έναντι του ανταγωνισμού.

Μέχρι πριν από μερικά εικοσιτετράωρα το πόρισμα του ελέγχου παρέμενε στα χέρια της επικεφαλής της ΕΑΔ, με την Αρχή να μην αποκαλύπτει λεπτομέρειες σχετικά με τους αποδέκτες της έκθεσης και τα επόμενα βήματα της έρευνας. Ορισμένες πληροφορίες θέλουν το πόρισμα ελέγχου της ΕΑΔ να συσχετίζεται με το αποτέλεσμα παράλληλης έρευνας που διεξάγει για το ίδιο θέμα η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η Επιτροπή είχε πραγματοποιήσει επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις εμπορίας υδρομέτρων τον Ιούνιο του 2024. Ο έλεγχος είχε γίνει στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας για «πιθανή οριζόντια σύμπραξη νόθευσης δημόσιων διαγωνισμών, που αφορούν την ψηφιακή διαχείριση του δικτύου ύδρευσης», όπως χαρακτηριστικά αναφερόταν σε σχετικό δελτίο Τύπου. Στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής έρευνας η «Κ» επικοινώνησε με στελέχη της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Δήλωσαν ότι η έρευνα για την υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι εξελίσσεται με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς. Οι πληροφορίες και οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι η ολοκλήρωση του ελέγχου δεν αναμένεται εντός του έτους.

Ερευνα για την υπόθεση διεξάγει κατά πληροφορίες και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς το επίμαχο έργο υπό τον τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Δικτύων Υδρευσης» χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ, ήτοι κονδύλια της Ε.Ε. Πληροφορίες της «Κ» θέλουν το κατώφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να πέρασαν πρόσφατα δύο άτομα με γνώση του θέματος, προκειμένου να καταθέσουν ενώπιον των Ευρωπαίων εισαγγελέων με την ιδιότητα των μαρτύρων.

Η πρόσκληση για το έργο δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2023. Οι ενδιαφερόμενοι δήμοι και δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης υπέβαλαν προτάσεις στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης – Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή (ΕΥΔ ΠΕΚΑ), που ήταν αρμόδια να αξιολογήσει τις προτάσεις και να αποφασίσει εάν αυτές είναι επιλέξιμες, εάν δηλαδή θα χρηματοδοτηθούν μέσω ΕΣΠΑ ή όχι. Τα ψηφιακά υδρόμετρα αντικαθιστούν, μεταξύ άλλων, τα παλιά αναλογικά «ρολόγια» και θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμα για τον άμεσο έλεγχο των υπερκαταναλώσεων, όπως επίσης και των πιθανών διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης. Από το σύνολο των προτάσεων που κατατέθηκαν, εγκρίθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης συνολικά 55, με τη συνολική δαπάνη για την υλοποίηση των 55 προτάσεων να αγγίζει τα 500 εκατ. ευρώ.

kosmoslarissa.gr (από το ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη στην Καθημερινή)

