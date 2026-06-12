Στην Αδάμου Α.Β.Ε.Ε. περνάει η αντιπροσωπεία της OPEL στον νομό Λάρισας

Αλλάζει χέρια η επίσημη εκπροσώπηση της Opel στη Λάρισα, καθώς ο Όμιλος Συγγελίδη ανακοίνωσε την ανάληψη της αντιπροσωπείας από τη Δ. & Ε. Αδάμου Α.Β.Ε.Ε., ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη συνεργασία των δύο πλευρών.

Η εταιρεία Αδάμου, με πολυετή παρουσία στον χώρο του αυτοκινήτου στη Λάρισα, αποτελεί ήδη επίσημο διανομέα της Citroën από το 2004, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά της και στις μάρκες DS Automobiles και MG. Πλέον, στο χαρτοφυλάκιό της εντάσσεται και η Opel, σηματοδοτώντας μια νέα επιχειρηματική εξέλιξη για την τοπική αγορά αυτοκινήτου.

Η Δ. & Ε. Αδάμου Α.Β.Ε.Ε. δραστηριοποιείται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις στο 3ο χλμ. της Εθνικής Οδού Λάρισας – Αθηνών, όπου θα λειτουργεί πλέον και ο νέος εκθεσιακός χώρος της Opel, προσφέροντας πλήρη γκάμα μοντέλων, δυνατότητα test drive, καθώς και υπηρεσίες aftersales μέσω εξουσιοδοτημένου συνεργείου και φανοποιείου.

Το όνομα Αδάμου θεωρείται διαχρονικά συνδεδεμένο με την αγορά αυτοκινήτου της Λάρισας, με παρουσία που ξεκινά από το 1978, ενώ η νέα συνεργασία έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία του Ομίλου Συγγελίδη στη Θεσσαλία.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr