Στην Αρχαία Βασιλική του Αγίου Αχιλλίου ο Υπαίθριος Αρχιερατικός Εσπερινός

Υπαίθριος Αρχιερατικός Εσπερινός στην Αρχαία Βασιλική του Αγίου Αχιλλίου τελέστηκε το απόγευμα της Τετάρτης, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί πομπή προς τον Μητροπολιτικό Ναό, όπου θα ανοίξει η λάρνακα των λειψάνων του Αγίου.

Ο Αρχιερατικός Εσπερινός τελέστηκε χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Άρτης και Πρεβέζης κ. Καλλινίκου και συγχοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερωνύμου.

Την τελετή παρακολούθησε πλήθος πιστών.

