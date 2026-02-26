Στην Γ. Καψιώχας Α.Ε.Β.Ε. Volkswagen, Audi, Škoda σε Λάρισα και Θεσσαλία

Ανακατατάξεις στη θεσσαλική αγορά αυτοκινήτου με την έλευση ενός σημαντικού παίκτη στο χώρο της εμπορίας.

Η αντιπροσώπευση των Volkswagen, Audi και Škoda Auto σε ολόκληρη τη Θεσσαλία περνά, σύμφωνα με πληροφορίες του thessaliaeconomy.gr, στον όμιλο «Γ. Καψιώχας Α.Ε.Β.Ε.».

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο εξουσιοδοτημένο έμπορο της Kosmocar, με έδρα τα Ιωάννινα, ο οποίος, εκτός από την Ήπειρο, καλύπτει και ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, φτάνοντας έως την Πάτρα. Σύμφωνα με όσα μάθαμε, η δραστηριοποίησή του στη Θεσσαλία αναμένεται να ξεκινήσει τον Απρίλιο.

Ο όμιλος Karenta A.E. έχει εδραιώσει τη θέση του ως ο ισχυρότερος εξουσιοδοτημένος έμπορος και συνεργάτης after-sales των Volkswagen, Audi και Škoda στη χώρα. Με περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο, η Karenta λειτουργεί ένα εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων και υπηρεσιών που καλύπτει όλη την ελληνική επικράτεια, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις mobility στους πελάτες της.

Η εταιρεία έχοντας την έδρα της στην Αργυρούπολη και παρουσία σε σημαντικές πόλεις της χώρας, διαθέτει οργανωμένες μονάδες για πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, καθώς και πλήρες after-sales support που περιλαμβάνει service και χρηματοδοτικές λύσεις.

Κώστας Τόλης thessaliaeconomy.gr