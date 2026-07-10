Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής η μήνυση του Αχιλλέα Νταβέλη κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Δεν συζητήθηκε τελικά το βράδυ της Πέμπτης στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής το αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, το οποίο συνδέεται με μήνυση που έχει καταθέσει σε βάρος της ο Λαρισαίος επιχειρηματίας και τέως πρόεδρος της ΑΕΛ Αχιλλέας Νταβέλης για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης.

Η υπόθεση ήταν εγγεγραμμένη στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής, όμως η πολύωρη και ιδιαίτερα επεισοδιακή συνεδρίαση, που σημαδεύτηκε από σφοδρές αντιπαραθέσεις, συνεχείς διακοπές και ένταση με επίκεντρο τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δεν επέτρεψε να εξεταστεί η συγκεκριμένη δικογραφία.

Η συζήτηση μετατέθηκε για την προσεχή Τρίτη.

Κ.Τ. kosmoslarissa.gr