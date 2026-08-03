Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Παναγούλη, από αργά το απόγευμα της Κυριακής, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στο τμήμα από την οδό Ιουστινιανού μέχρι την οδό Κύπρου.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες ξεκίνησαν το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, με απόξεση του παλαιού οδοστρώματος, ενώ ήδη από το Σάββατο ξεκίνησαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης, οι οποίες και ολοκληρώθηκαν την Κυριακή -και μάλιστα αρκετά 24ωρα νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό.

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να πραγματοποιηθούν και οι εργασίες διαγραμμίσεων, όπως επίσης και η επανατοποθέτηση των πλαστικών κολωνακίων.

Το έργο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό και προγραμματισμό της Δημοτικής Αρχής για το 2026, που αφορά σε παρεμβάσεις στο κέντρο, αλλά και τις συνοικίες.

Να σημειωθεί ότι το τμήμα της οδού Παναγούλη, από την οδό Ιουστινιανού μέχρι την Ηρ.Πολυτεχνείου, εντάσσεται στο έργο για την ολοκλήρωση του εσωτερικού δακτυλίου (κόμβος Φαρσάλων), οπότε και οι παρεμβάσεις σε εκείνο το σημείο παρακολουθούν την πορεία των εργασιών για την ολοκλήρωση του κυκλικού κόμβου.

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