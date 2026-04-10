Στην κυκλοφορία τμήματα των οδών Ταγμ. Βελησσαρίου και Παλαιστίνης – Νέες ρυθμίσεις

Στην κυκλοφορία παραδόθηκαν τμήματα των οδών Ταγματάρχου Βελησσαρίου και Παλαιστίνης, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακατασκευής που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου για τη διασύνδεση σημείων Πολιτισμού της Λάρισας.

Σε εφαρμογή μπαίνουν από την ερχόμενη εβδομάδα νέες, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς ξεκινούν οι εργασίες επόμενου σταδίου, σε άλλο σημείο της οδού Τ. Βελησσαρίου.

Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι εργασίες στην οδό Γεωργιάδου και στην οδό Δήμητρας (από την οδό Βύρωνος έως την οδό Γαριβάλδη), που εκτελούνται στο πλαίσιο του ίδιου δημοτικού έργου.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα και με την ανακοίνωση του Τμήματος Οδοποιίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, οι εργασίες του παραπάνω έργου θα συνεχιστούν με το στάδιο Α12 (30 ημέρες) που αφορά την πλήρη ανακατασκευή της οδού Ταγματάρχου Βελησσαρίου, από την οδό Παλαιστίνης έως την οδό Κύπρου.

Για τους λόγους αυτούς θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας και της στάθμευσης των οχημάτων στην οδό Ταγμ. Βελησσαρίου (από την οδό Παλαιστίνης έως την οδό Κύπρου), από την Τετάρτη, 15 Απριλίου ως και την Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026, καθ’ όλο το 24ωρο, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2474/Β/26-4-2024 που αφορά τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (εργοταξιακού χαρακτήρα) για το παραπάνω έργο.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών στην οδό Ταγμ.Βελησσαρίου, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου.

Οι ρυθμίσεις που θα ισχύσουν στην ευρύτερη περιοχή εμφανίζονται στο παρακάτω απόσπασμα:

Σε αυτή τη φάση των εργασιών στην οδό Ταγματάρχου Βελησσαρίου η συμβολή των οδών Ταγματάρχου Βελησσαρίου και Παλαιστίνης θα είναι ανοικτή για όσους θέλουν να κινηθούν προς την οδό Αριστείδου. Παράλληλα, στα πλαίσια του ίδιου έργου συνεχίζονται οι εργασίες στην οδό Δήμητρας (Βύρωνος έως Γαριβάλδη) και στην οδό Γεωργιάδου.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο «Διασύνδεση Αρχαιολογικών-Πολιτιστικών σημείων στην πόλη της Λάρισας», συνολικού προϋπολογισμού 3,75 εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έχει ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Ελλάδα 2.0” και στο έργο “Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου”.