Στην περισυλλογή 180 εγκαταλειμμένων οχημάτων στην πόλη προχωράει ο Δήμος Λαρισαίων

Ανοιχτή δημοπρασία για την επιλογή εταιρείας η οποία θα περισυλλέξει 180, περίπου, εγκαταλειμμένα οχήματα στη Λάρισα, για χρονικό διάστημα ενός έτους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και εκείνα που είναι χαρακτηρισμένα ως Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και βρίσκονται προσωρινά αποθηκευμένα στο αμαξοστάσιο του Δήμου Λαρισαίων και έχουν ακόμα πινακίδες κυκλοφορίας. Εκτός από τα οχήματα, η εταιρεία που θα πλειοδοτήσει θα παραλάβει και άλλα άχρηστα μεταλλικά υλικά (μέρη μηχανημάτων και οχημάτων, μεταλλικών κατασκευών, πινακίδων κ.ά.) που βρίσκονται στον χώρο του δημοτικού αμαξοστασίου και προορίζονται για καταστροφή.

Η πλειοδότρια εταιρεία θα τα περισυλλέξει με δικούς της γερανούς και προσωπικό, και ακολούθως θα τα οδηγεί για περαιτέρω επεξεργασία και τελική διάθεση.

Η δημοπρασία είναι φανερή και θα διεξαχθεί την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026.

Στην Ελλάδα, η διαχείριση των Ο.Τ.Κ.Ζ. γίνεται μέσω του εγκεκριμένου συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ), το οποίο φροντίζει για:

• την απορρύπανση (αφαίρεση καυσίμων, λαδιών, μπαταριών κ.λπ.),

• την ανακύκλωση υλικών (μέταλλα, πλαστικά),

• την έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr