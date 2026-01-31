Στην τελική ευθεία η δίκη για τα Τέμπη – Kλήσεις και στους Ιταλούς κατηγορούμενους

Με τις επιδόσεις των κλητήριων θεσπισμάτων και στους δύο Ιταλούς υπηκόους και κατηγορούμενους παράλληλα για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών άναψε το “πράσινο φως” για την έναρξη της κύριας δίκης σε λιγότερο από δύο μήνες, στις 23 Μαρτίου.

Με τους δύο Ιταλούς συμπληρώθηκε ο κατάλογος των συνολικά 36 κατηγορούμενων που έλαβαν το κλητήριο θέσπισμα, ενώ από εβδομάδα αναμένεται να αποφανθεί και το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου επί τους αιτήματος τριών οικογενειών θυμάτων για διεξαγωγή της δίκης σε άλλη πόλη.

Αίτημα που εκτιμάται ότι δεν θα έχει καμία τύχη.

Για τα μέσα Φεβρουαρίου έχει προσδιοριστεί (το πιθανότερο στις 17/2) η κλήρωση, προκειμένου να επιλεγούν ο εισαγγελέας της έδρας, όπως και η σύνθεση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας.

Φωτογραφία: OFFNETWORK.GR/EUROKINISSI

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)