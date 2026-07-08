Στη Βουλή οι αγρότες για τις δικογραφίες των μπλόκων – Ζητούν να σταματήσουν οι διώξεις

Στη Βουλή θα βρεθεί σήμερα το μεσημέρι αντιπροσωπεία της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων όπου και θα συναντηθεί με την Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας.

Η αντιπροσωπεία της ΠΕΜ θα θέσει σε όλα τα κόμματα το θέμα των διώξεων αγροτών και της ποινικοποίησης του αγώνα που έδωσαν στα πρόσφατα μπλόκα για 55 ημέρες.

Σε ανακοίνωσή της η ΠΕΜ αναφέρονται τα εξής:

«Εκατοντάδες συνάδελφοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι καλούνται σε απολογία σαν κοινοί εγκληματίες επειδή βγήκαν στον δρόμο και αγωνίστηκαν για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας μετά από αποφάσεις πανελλαδικών και τοπικών συνελεύσεων στις οποίες συμμετείχαν δεκάδες χιλιάδες παραγωγοί.

Είναι συνταγματικό, αλλά και συνδικαλιστικό δικαίωμά μας, κατοχυρωμένο με αγώνες και θυσίες, να εκπροσωπούμε και να αγωνιζόμαστε για τα αιτήματά μας. Είναι, όμως, και υποχρέωσή μας να παλεύουμε για την επιβίωση των οικογενειών μας και να διατηρήσουμε την ύπαιθρο ζωντανή, να παραμείνουμε στις καλλιέργειες και το επάγγελμά μας.

Θα ζητήσουμε από όλα τα πολιτικά κόμματα να ψηφιστεί νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή για την αρχειοθέτηση των διώξεων των αγροτών, όπως είχε γίνει στο παρελθόν δύο φορές στις εξής περιπτώσεις: 1. Νόμος 2721/1999 (Άρθρο 25). 2. Νόμος 4411/2016 (Άρθρο 8).

Καμιά ποινικοποίηση, δίωξη, αυταρχισμός δε θα λύσει τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα που συνεχώς οξύνονται από την εφαρμογή της ΚΑΠ της Ε.Ε. και τις πολιτικές των κυβερνήσεων διαχρονικά. Οι κινητοποιήσεις μας δε θα σταματήσουν με τέτοια μέτρα, επειδή δεν πρόκειται ούτε για «καπρίτσιο» ούτε για «επαναστατική γυμναστική», αλλά για αγώνα για την επιβίωσή μας».