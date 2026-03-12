Στη ΔΕΘ οι Θεσσαλοί αγρότες με τα τρακτέρ τους – “Δεν μας έχουν δώσει τίποτα”

«Πλημμύρισε» από τρακτέρ κι από αγρότες η νότια πύλη της ΔΕΘ ανήμερα των εγκαινίων της έκθεσης Agrotica.

Οι επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα από Μακεδονία, Θεσσαλία, Πέλλα άλλες περιοχές της χωρας, έφτασαν στη Θεσσαλονίκη με τρακτέρ, αγροτικά και λεωφορεία, στέλνοντας το μήνυμα ότι τα αιτήματα τους παραμένουν άλυτα.

Αν και απομάκρυναν τα τρακτέρ από τους δρόμους εδώ και δύο μήνες, δεν είδαν τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης να γίνονται πράξεις και έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου τους βρίσκει χρεωμένους.

Ο Κώστας Σέφης πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κύμινων – Μαλγάρων δήλωσε ότι «όλο υποσχέσεις και κάποια ψίχουλα που θα μας έδιναν, μέχρι τώρα δε μας έχουν δώσει τίποτα. Θέλουν να κάνουν μια γιορτή για τον παραγωγικό κοσμο τη στιγμή που πεθαίνει».

Από την πλευρά του ο Κώστας Ανεστίδης, Μέλος της της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων τόνισε ότι «Δεν έχουν λύσει τίποτα. Εμείς έχουμε μείνει με τις υποσχέσεις της κυβέρνησης. Τίποτα δεν έχουν πληρώσει, ούτε τις επιδοτήσεις. Με τον πόλεμο έχουμε αύξηση στις τιμές των λιπασμάτων 40%. Και η τιμή του πετρελαίου ήδη έχει ανέβει».

Ο Ρίζος Μαρούδας, μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων είπε «Να στείλουμε από την Αgrotica ένα κάλεσμα στον αγροτικό κόσμο, να καταλάβουν ότι η δύναμη μας είναι τα τρακτέρ μας, η ενότητα μας, κι ότι εμείς δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε αυτό τον αγώνα. Θα γίνει στο Κιλελέρ ένας αγώνας που συνεχίζεται και θα συνεχιστεί με δίκαια αιτήματα. Παλεύουμε για την επιβίωση μας, που αυτό που χρειάζεται είναι ενότητα, οργάνωση. Βλέπουμε τα προβλήματα να μεγαλώνουν και εξαιτίας του πολέμου, γίνονται δις. Ευρώ για τις πολεμικές προετοιμασίες αλλά όχι για τον πρωτογενή τομεα».

Από την πλευρά του ο Κώστας Χατζηπαραδείσης, αγρότης από τον Δρυμό είπε ότι η σημερινή μέρα έπρεπε να είναι γιορτή, όμως «δυστυχώς το πολιτικό σύστημα και όλες οι παθογένειες μας έφεραν εδώ να διαδηλώνουμε για τα αυτονόητα». Σε λίγο αναμένεται να πραγματοποιηθούν ομιλίες εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου καθώς και σωματείων και φορέων. Τα εγκαίνια της Agrotica θα τελεστούν στις 7 από τον υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα.

Kωνσταντίνα Πλοιαρίδη (thesspost.gr)