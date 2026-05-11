Στη Διαύγεια οι νέες προσλήψεις στο ΕΣΥ – Καλύπτονται 17 θέσεις γιατρών σε ΠΓΝΛ και ΓΝΛ

Στη Διαύγεια δημοσιεύθηκε η έγκριση της νέας προκήρυξης του υπουργείου Υγείας για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με 1.131 νέες θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ επί θητεία.

Η προκήρυξη εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο στελέχωσης των δημόσιων νοσοκομείων και δομών υγείας, ενώ παράλληλα δρομολογούνται και νέες προσλήψεις λοιπού υγειονομικού προσωπικού μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ.

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας esydoctors.moh.gov.gr.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν στις 25 Μαΐου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, ενώ η προθεσμία ολοκληρώνεται στις 15 Ιουνίου 2026, επίσης στις 12:00.

Οι ενδιαφερόμενοι γιατροί θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα.

Οι υποχρεώσεις νοσοκομείων και Υγειονομικών Περιφερειών

Παράλληλα, το υπουργείο Υγείας ζητά από τα νοσοκομεία και τις Υγειονομικές Περιφέρειες να έχουν ολοκληρώσει τις σχετικές αποφάσεις προκήρυξης για τις θέσεις έως και τις 18 Μαΐου 2026.

Οι αποφάσεις θα πρέπει να έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια και να έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά στην αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου.

(*) Σύμφωνα με την κατανομή στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας θα καλυφθούν 68 θέσεις συνολικά και άλλες 5 στο Περιφερειακό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ΠΕΔΥΨΥ).

Στα δύο νοσοκομεία της Λάρισας προβλέπονται 17 συνολικά θέσεις (12 στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και 5 στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας).

