Στη Θεσσαλία η μεγαλύτερη αύξηση γεννήσεων το πρώτο τρίμηνο του 2026 – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Σε 15.946 (8.184 αγόρια και 7.762 κορίτσια) ανήλθαν οι γεννήσεις ζώντων στην Ελλάδα το α’ τρίμηνο εφέτος (01/1/2026-31/3/2026), ενώ κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2025 είχαν ανέλθει σε 15.889 (8.182 αγόρια και 7.707 κορίτσια), σημειώνοντας ανεπαίσθητη αύξηση κατά 57 γεννήσεις (0,4%).

Οι γεννήσεις νεκρών ανήλθαν σε 96, σημειώνοντας μείωση 3% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του προηγούμενου έτους, όπου καταγράφηκαν 99 γεννήσεις νεκρών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το α’ τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, τους μήνες Ιανουάριο και Μάρτιο καταγράφηκε αύξηση των γεννήσεων κατά 2,6% και 1,2% αντίστοιχα, ενώ τον Φεβρουάριο καταγράφηκε μείωση κατά 2,9%.

Η αναλογία γεννήσεων ζώντων από μητέρες με ελληνική ιθαγένεια προς τις γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες διαμορφώθηκε σε 9,5 προς 1 το α’ τρίμηνο του 2026, έναντι 8,9 προς 1 το α’ τρίμηνο του 2025.

Από την ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων ζώντων κατά περιφέρεια μόνιμης διαμονής της μητέρας, παρατηρείται αύξηση γεννήσεων σε 7 από τις 13 περιφέρειες της χώρας.

Οι σημαντικότερες αυξήσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Πελοποννήσου και Κεντρικής Μακεδονίας, κατά 62, 56 και 31 γεννήσεις, αντίστοιχα, ενώ οι σημαντικότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Ιονίων Νήσων, κατά 81, 32 και 31 γεννήσεις, αντίστοιχα.

(*) Ειδικότερα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας το πρώτο τρίμηνο του 2026 καταγράφηκαν 986 γεννήσεις έναντι 924 το αντίστοιχο διάστημα του 2026, αύξηση 6,7%.

kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)