Στη Λάρισα βρέθηκε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου – Επισκέφτηκε τον Μητροπολίτη

Στη Λάρισα βρέθηκε την Πέμπτη η Αφροδίτη Λατινοπούλου, πραγματοποιώντας σειρά επαφών με εκπροσώπους φορέων, πολίτες και στελέχη του κόμματός της.

Κατά την επίσκεψή της, η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Ιερώνυμο, ενώ στη συνέχεια περιηγήθηκε στο κέντρο της πόλης, όπου είχε συνομιλίες με κατοίκους, επαγγελματίες και νέους της περιοχής.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, την ακρίβεια, την οικονομική κατάσταση και τις αναπτυξιακές προοπτικές της Θεσσαλίας, με την κ. Λατινοπούλου να καταγράφει προβληματισμούς και προτάσεις.

Η επίσκεψή της ολοκληρώθηκε με συνάντηση με μέλη και υποστηρικτές της «Φωνής Λογικής» στη Λάρισα.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr