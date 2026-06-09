Στη Λάρισα η πρώτη ιδιωτική άδεια για δείγματα πυροβόλων όπλων και ο μακρύς δρόμος έως την παραγωγή

Μια υπόθεση που ξεκίνησε πριν περίπου έξι χρόνια στη Λάρισα επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς ο Λαρισαίος κατασκευαστής όπλων Γιάννης Αράπκουλες, από την Γιάννουλη, φέρεται να έλαβε από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προσωρινή άδεια κατασκευής τεσσάρων δειγμάτων πυροβόλων όπλων — εξέλιξη που θεωρείται πρωτόγνωρη για ιδιώτη στην Ελλάδα.

Η άδεια αφορά αποκλειστικά πρωτότυπα όπλων και όχι εμπορική παραγωγή. Τα δείγματα περιλαμβάνουν τρία ημιαυτόματα τυφέκια τύπου AR και ένα επαναληπτικό τυφέκιο, τα οποία θα σταλούν στη Λιέγη του Βελγίου για πιστοποίηση από επίσημο ευρωπαϊκό φορέα δοκιμών όπλων. Εφόσον περάσουν επιτυχώς τη διαδικασία, θα μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για κανονική άδεια κατασκευής.

Η υπόθεση αναδεικνύει τόσο το αυστηρό νομικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα για την κατασκευή και εμπορία όπλων όσο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ιδιωτικές πρωτοβουλίες στον αμυντικό τομέα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ειδικού αμυντικού Τύπου, ο κ. Αράπκουλες χρειάστηκε περίπου πεντέμισι χρόνια διαδικασιών, εγκρίσεων και ελέγχων μέχρι να λάβει την προσωρινή άδεια.

Παλιότερα ρεπορτάζ ανέφεραν επίσης γραφειοκρατικά και νομικά εμπόδια, ακόμη και σκέψεις μεταφοράς της δραστηριότητας στο εξωτερικό, ενώ υπήρξαν και δικαστικές εμπλοκές σχετικά με κατασχέσεις όπλων, χωρίς ωστόσο να έχουν δημοσιοποιηθεί πλήρη στοιχεία δικαστικών αποφάσεων.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η ελληνική διοίκηση αναγνώρισε, έστω σε πιλοτικό επίπεδο, τη δυνατότητα νόμιμης κατασκευής πυροβόλων όπλων από ιδιώτη υπό αυστηρή εποπτεία. Το αν η διαδικασία θα οδηγήσει τελικά σε κανονική παραγωγή και εμπορική διάθεση θα εξαρτηθεί από την πιστοποίηση των δειγμάτων και τις επόμενες κρατικές εγκρίσεις.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr ( με πληροφορίες απο Στάθη Βεργή, theepochtimes.gr)

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