Στη Λάρισα τα αποκαλυπτήρια του πρώτου μνημείου πανελλαδικά για τον Απόδημο Ελληνισμό 

“Ο Απόδημος Ελληνισμός αποτελεί διαχρονικά έναν ισχυρό πυλώνα στήριξης και προβολής της χώρας μας. Είναι φορέας πολιτισμού, δημιουργίας και εξωστρέφειας, αλλά και πολύτιμος σύνδεσμος της Ελλάδας με τον κόσμο και για εμάς στη Λάρισα η διατήρηση και ενίσχυση αυτής της σχέσης δεν είναι μόνο θέμα τιμής, αλλά και προοπτικής”, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος με αφορμή τα αποκαλυπτήρια του πρώτου μνημείου πανελλαδικά που είναι αφιερωμένο στους Έλληνες της διασποράς, όπως και της εκδήλωσης που θα ακολουθήσει με τίτλο, «Τιμώντας τον Απόδημο Ελληνισμό – Μνήμη, Αξίες, Γλώσσα» και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3 Μαΐου.

Νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης στο Δημαρχείο της πόλης παραχωρήθηκε συνέντευξη Τύπου αναφορικά με τη δράση που θα λάβει χώρα την προσεχή Κυριακή, με τη συμμετοχή του Δημάρχου Λαρισαίων, του Προέδρου του τμήματος AHEPA Λάρισας «P. Baltis», κ. Βασιλείου Καραβασίλη και του Αντιπροέδρου, κ. Κωνσταντίνου Γουργιώτη.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Λαρισαίων και της AHEPA Hellas District 25 και θα την τιμήσει με την παρουσία του ο Κυβερνήτης Ελλάδας, Δρ. Νικόλαος Δημητρόπουλος, ενώ κεντρικό σημείο της εκδήλωσης αποτελεί η τελετή αποκάλυψης του μνημείου αφιερωμένου στον Απόδημο Ελληνισμό και χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τα μέλη της AHEPA Λάρισας με τη συνδρομή και της Περιφέρειας AHEPA Hellas District 25.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, το μεσημέρι της ίδιας μέρας, θα παρουσιαστεί σε αίθουσα της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Λάρισας, Έκθεση Φωτογραφίας και Αντικειμένων, με σπάνιο αρχειακό υλικό από τους πρώτους Έλληνες μετανάστες στην Αμερική.

«Αναδεικνύεται η σχέση των απανταχού Λαρισαίων με τον τόπο καταγωγής τους»

«Από την πρώτη στιγμή που δεχτήκαμε την πρόταση του τμήματος AHEPA Λάρισας «P. Baltis» και του προέδρου της Βασίλειου Καραβασίλη για τη δημιουργία αυτού του μνημείου, αισθανθήκαμε ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία με βαθύ συμβολισμό. Ένα έργο που δεν αφορά μόνο την αισθητική αναβάθμιση ενός σημείου της πόλης, αλλά κυρίως την ανάδειξη ενός ζωντανού δεσμού της σχέσης των απανταχού Λαρισαίων με τον τόπο καταγωγής τους», ανέφερε στην αρχική του τοποθέτηση ο Δήμαρχος Λαρισαίων.

«Το μνημείο αυτό έρχεται να υπενθυμίσει με διακριτό, αλλά ουσιαστικό τρόπο ότι η πατρίδα δεν περιορίζεται στα γεωγραφικά της όρια. Συνεχίζεται εκεί όπου χτυπάει η καρδιά του Ελληνισμού, στις κοινότητες του εξωτερικού, στα σχολεία της ομογένειας, στους ανθρώπους που διατηρούν την ταυτότητα, τη γλώσσα και τις αξίες μας ζωντανές, όπου και αν βρίσκονται αυτοί», πρόσθεσε ο κ. Μαμάκος.

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων στάθηκε ιδιαίτερα στο έργο του Λαρισαίου αρχιτέκτονα, Αλέξανδρου Ιακωβάκη, ο οποίος δραστηριοποιείται στο εξωτερικό και αποτύπωσε μέσα από το έργο του τη βιωματική σχέση του με τη γενέτειρά του και την έννοια της διασποράς.

«Το μνημείο αυτό λειτουργεί ως σημείο αναφοράς αλλά και ως υπενθύμιση της ευθύνης μας να καλλιεργούμε διαρκώς αυτούς τους δεσμούς, να δημιουργούμε τις συνθήκες που ενθαρρύνουν τη σύνδεση, την συνεργασία και όπου είναι δυνατόν την επιστροφή.

Σας καλούμε λοιπόν την Κυριακή 3 Μαΐου να συμμετάσχετε στην εκδήλωση τιμής στον Απόδημο Ελληνισμό. Σε μια στιγμή που αναδεικνύει τη συλλογική μας ταυτότητα και ενισχύει την αίσθηση ότι ανεξαρτήτως τόπου διαμονής, παραμένουμε μια ενιαία κοινότητα», κατέληξε ο Δήμαρχος Λαρισαίων.

Μήνυμα ομόνοιας και ενότητας

«Η εκδήλωση, “Τιμώντας τον Απόδημο Ελληνισμό – Μνήμη, Αξίες, Γλώσσα”, αποτελεί ένα ελάχιστο, αλλά ουσιαστικό φόρο τιμής προς τους Έλληνες της Διασποράς. Προς όλους εκείνους που μακριά από τη πατρίδα κράτησαν ζωντανή την Ελλάδα με εφόδια τη γλώσσα, τον πολιτισμό και τις αξίες μας», ανέφερε στην αρχική του τοποθέτηση ο κ. Καραβασίλης.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του τμήματος AHEPA Λάρισας “P. Baltis”, όπως και στο μνημείο που χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τα μέλη της AHEPA Λάρισας με τη συνδρομή και της Περιφέρειας AHEPA Hellas District 25.

«Αναλάβαμε την πρωτοβουλία να δημιουργήσουμε το πρώτο μνημείο πανελλαδικά αφιερωμένο στον Απόδημο Ελληνισμό. Ένα μνημείο που δεν είναι απλώς ένα έργο τέχνης, αλλά ένα σύμβολο, ένα σημείο αναφοράς για τη μνήμη, την ταυτότητα και τη διαχρονική σχέση των Ελλήνων με τις ρίζες τους σε μια εποχή με πολλές και ετερόκλητες προκλήσεις για τον ελληνισμό. Το μνημείο αυτό φιλοδοξεί από το κέντρο της Ελλάδας να στέλνει ένα μήνυμα ομόνοιας και ενότητας στους απανταχού Έλληνες και να μας θυμίζει πως τα όρια της Ελλάδας φτάνουν όπου και τα παιδιά της.

Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Δήμαρχο Λαρισαίων, κ. Αθανάσιο Μαμάκο, που από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε την πρωτοβουλία μας αυτή, μας εμπιστεύτηκε και μας υπέδειξε τον κυκλικό κόμβο που θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε στο μνημείο.

Αναφορικά με το μνημείο που σχεδίασε ο κ. Ιακωβάκης πρόσθεσε ότι «οι μαρμάρινες πλάκες που τέμνονται σε σχήμα σταυρού, η ελιά με τις βαθιές της ρίζες, τα πουλιά που κινούνται στον χώρο, όλα μαζί αφηγούνται την ιστορία της μετανάστευσης, την απομάκρυνση, τη νοσταλγία, αλλά και την αδιάρρηκτη σύνδεση με την πατρίδα. Γιατί η απόσταση δεν διαγράφει την ταυτότητα. Αντίθετα, πολλές φορές την ενισχύει».

Τέλος, αναφορικά με την έκθεση που θα παρουσιαστεί στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Λάρισας, σημείωσε ότι «επιχειρούμε να δώσουμε φωνή στις ιστορίες των πρώτων και όχι μόνο Ελλήνων μεταναστών. Να φωτίσουμε τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν αλλά και τη δύναμη με την οποία δημιούργησαν, προόδευσαν και διατήρησαν ζωντανές τις αξίες τους, όπως η οικογένεια, η πίστη, η εργατικότητα, η αλληλεγγύη αποτέλεσαν τον πυρήνα της ελληνικής κοινότητας στο εξωτερικό. Ήταν αυτές που κράτησαν ενωμένους τους Έλληνες και που τους βοήθησαν να προσαρμοστούν χωρίς να χάσουν την ταυτότητά τους. Η φιλοπατρία, βαθιά ριζωμένη στις καρδιές των Ελλήνων της Διασποράς και η υπέρτατη έκφρασή της, η αυτοθυσία, θα αναδειχθούν και θα τιμηθούν στην εκδήλωση στο πρόσωπο δύο μεταναστών που επέστρεψαν για να συμμετάσχουν στους αγώνες του Έθνους μας στις αρχές του προηγούμενου αιώνα», πρόσθεσε ο κ. Καραβασίλης ευχαριστώντας όλα τα μέλη του τμήματος AHEPA Λάρισας “P. Baltis” που χρηματοδότησαν εξ ολοκλήρου το έργο.

Έμφαση στους Έλληνες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής

Στη συνέχεια ο κ. Γουργιώτης στάθηκε ιδιαίτερα στα πρόσωπα και τις ιστορίες που θα αποκαλυφθούν μέσα από την έκθεση. «Διοργανώνεται παράλληλα μια λιτή αλλά ουσιαστική έκθεση αφιερωμένη στον απόδημο ελληνισμό, έναν ζωντανό και δυναμικό πληθυσμό που αριθμεί σήμερα τουλάχιστον 5 εκατομμύρια Έλληνες εκτός συνόρων. Μια ιστορία που λέει πολλά καθώς από τη μια πλευρά αποτυπώνει τις δυσκολίες που ανάγκασαν γενιές Ελλήνων να ξενιτευτούν, αλλά από την άλλη φανερώνει κάτι βαθύτερο που είναι η αστείρευτη δύναμη, η φιλοδοξία και η δίψα του Έλληνα για την πρόοδο και προκοπή.

Αυτή η σπουδαία ιστορία δεν είναι τόσο γνωστή και προβεβλημένη όσο θα άξιζε να είναι. Στην έκθεσή μας αυτή προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε συνοπτικά αυτή την πορεία, ιδιαίτερα την παρουσία των Ελλήνων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πώς έφυγαν, πώς ρίζωσαν, πώς οργανώθηκαν σε συλλογικούς φορείς όπως η AHEPA, ποιος ήταν ο ρόλος της Εκκλησίας, πώς ο ελληνικός Τύπος κράτησε ζωντανή τη γλώσσα και την ταυτότητά μας και πολλά ακόμα», καθώς και του Πήτερ Μπάλτης, ιδρυτή του AHI και σημαντική προσωπικότητα της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

12:00 Αποκαλυπτήρια του μνημείου – Χαιρετισμοί Επισήμων (στον χώρο του μνημείου, στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Βόλου)

13:30 Εγκαίνια Έκθεσης Φωτογραφίας – Ομιλίες (σε αίθουσα της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Λάρισας)