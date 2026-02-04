Στη φάκα δυο απατεώνες στη Λάρισα που παρίσταναν τους λογιστές και ξάφριζαν κόσμο

Τελειωμό δεν έχουν τα κρούσματα των απατεώνων στην περιοχή της Λάρισας, με κλέφτες που υποδύονται διαφόρων ειδών επαγγελματίες προκειμένου να ξαφρίσουν ανυποψίαστους πολίτες.

Η αστυνομία στη Λάρισα έπιασε δυο τέτοιους, τον έναν επ΄αυτοφώρω.

Δείτε τι λέει η αστυνομία:

Εξακριβώθηκε, ύστερα από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, η δράση εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη απατών.

Συνελήφθη, χθες (3-02-2026) το μεσημέρι στη Λάρισα, από αστυνομικούς της προαναφερόμενης Υπηρεσίας, 22χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου, καθώς και σε βάρος -3- ταυτοποιημένων ημεδαπών (20χρονος, 24χρονος και 27χρονη) και άγνωστων, μέχρι στιγμής ατόμων, σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση/ομάδα, απάτες -τετελεσμένες και σε απόπειρα-, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και παραβάσεις των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και περί όπλων.

Ειδικότερα, χθες το πρωί, κατόπιν ενημέρωσης των αστυνομικών Αρχών από ημεδαπό άνδρα για εν εξελίξει επιχειρούμενη απάτη, με το πρόσχημα του λογιστή και της καταγραφής ηλεκτρικών συσκευών – τιμαλφών και αφού ο προαναφερόμενος ανέφερε την ύπαρξη μεγάλου χρηματικού ποσού στην οικία του, αστυνομικοί μετέβησαν σε αυτή.

Στη συνέχεια, στην εν λόγω οικία μετέβη ο 22χρονος ως απεσταλμένος των δραστών, ως είχε συμφωνηθεί, ο οποίος αντιλαμβανόμενος την παρουσία των αστυνομικών και στην προσπάθειά του να διαφύγει, αντιστάθηκε, χτυπώντας με τα χέρια και απωθώντας αστυνομικό, τον οποίο τραυμάτισε ελαφρά στο χέρι, πλην όμως ακινητοποιήθηκε.

Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -1- αεροβόλο πιστόλι, -1- μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης και ακατέργαστη κάνναβη βάρους -0,8- γραμμαρίων, -2- κινητά τηλέφωνα και προσωπικό έγγραφο άλλου ατόμου.

Επιπλέον, από τη συνεχιζόμενη έρευνα προέκυψε η συμμετοχή, στην προαναφερόμενη περίπτωση, των άλλων δύο ημεδαπών δραστών (20χρονου και 24χρονου).

Περαιτέρω, από την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι οι δράστες, σε χρόνο που δεν έχω προσδιοριστεί ακριβώς, οργανώθηκαν μεταξύ τους με σκοπό τη διάπραξη απατών προς πορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους, χρησιμοποιώντας για την επίτευξη του σκοπού τους Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της 27χρονης, το οποίο τους το παρείχε, με σκοπό την διευκόλυνση της παράνομης δραστηριότητάς τους.

Όπως προέκυψε, με τον προαναφερόμενο τρόπο δράσης και ενεργώντας με την ίδια ή διαφορετική κάθε φορά σύνθεση, προχθές (2-02-2026) το πρωί και το μεσημέρι, προέβησαν σε δύο (2) απάτες σε βάρος ημεδαπών στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, αποσπώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των -28.000- ευρώ και διάφορα κοσμήματα-τιμαλφή.

kosmolarissa.gr