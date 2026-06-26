Στη φυλακή για δύο μήνες ο 50χρονος που κράτησε όμηρο την πρώην σύζυγό του στη Λάρισα

Ένοχος κρίθηκε από το Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Λάρισας ο 50χρονος, ο οποίος το πρωί της περασμένης Τετάρτης κράτησε παρά τη θέλησή της την πρώην σύζυγό του μέσα στο σπίτι της, απειλώντας την με τσεκούρι και δοχείο με εύφλεκτο υλικό.

Το δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 22 μηνών, ενώ, υιοθετώντας την πρόταση του εισαγγελέα, αποφάσισε την έκτιση μέρους της ποινής, με αποτέλεσμα ο καταδικασθείς να οδηγηθεί στη φυλακή για δύο μήνες.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, η 45χρονη κατέθεσε πως εξακολουθεί να φοβάται για τη ζωή της. Περιγράφοντας τα όσα βίωσε, ανέφερε ότι δεν μπορούσε να εγκαταλείψει το διαμέρισμα, ενώ υποστήριξε πως σε κάποια στιγμή ο πρώην σύζυγός της την ακινητοποίησε με κεφαλοκλείδωμα, κρατώντας παράλληλα το τσεκούρι. Όπως είπε ακόμη, στη διάρκεια του περιστατικού της μιλούσε σε έντονο ύφος και έσπασε μία πόρτα, γεγονότα που, σύμφωνα με την ίδια, ενίσχυσαν το αίσθημα φόβου που βίωνε.

Η μάρτυρας διευκρίνισε επίσης ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ο ισχυρισμός πως ο 50χρονος δεν έχει καμία επικοινωνία με τα παιδιά τους, σημειώνοντας ότι, παρά τη σχετική δικαστική απόφαση, η ίδια επιτρέπει την επικοινωνία τους, είτε με προσωπικές συναντήσεις είτε τηλεφωνικά.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η συνήγορος της 45χρονης εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την απόφαση του δικαστηρίου, επισημαίνοντας ότι η εντολέας της εξακολουθεί να αισθάνεται πως κινδυνεύει και φοβάται για την ασφάλειά της.

kosmoslarissa.gr