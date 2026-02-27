Στη φυλακή δυο Βούλγαροι μέλη σπείρας για εμπορία ανθρώπων στα Φάρσαλα

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν δύο Βούλγαροι από τους τέσσερις συλληφθέντες στην υπόθεση με την εμπορία ανθρώπων στην περιοχή των Φαρσάλων, η οποία εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φαρσάλων το περασμένο Σάββατο.

Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ανθρώπων τα μέλη της οποίας – τέσσερις αλλοδαποί, από τους οποίους δύο άνδρες, ηλικίας 26 και 48 ετών και δύο γυναίκες, ηλικίας 24 και 44 ετών-, συνελήφθησαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου,

Η αποκάλυψη της υπόθεσης ξεκίνησε όταν δύο αλλοδαποί άνδρες από την Βουλγαρία κάλεσαν σε βοήθεια μέσω του 112, χωρίς να αναφέρουν που βρίσκονταν. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν σε παραποτάμια περιοχή των Φαρσάλων. Όπως καταγγέλθηκε, πριν από μία εβδομάδα περίπου, οι δύο άνδρες από τη Βουλγαρία, αναζητώντας δουλειά, επικοινώνησαν με ομοεθνή τους, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Την Παρασκευή (20-02-2026), ήρθαν από την χώρα τους στην Ελλάδα με αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ομοεθνής τους και συνοδηγό μία αλλοδαπή γυναίκα, οι οποίοι και τους κράτησαν τα δελτία ταυτότητάς τους.

Το πρωί του Σαββάτου, οι δύο Βούλγαροι καταλύσανε σε παράπηγμα στην ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων όπου υπήρχαν άλλοι τέσσερις ομοεθνείς τους, τους οποίους βρήκαν οι αστυνομικοί και σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλαν, είχαν έρθει στην Ελλάδα για εργασία, χωρίς ωστόσο να πληρώνονται για τις εργασίες τους, ενώ ζούσαν υπό αντίξοες συνθήκες. Η έρευνα της Αστυνομίας οδήγησε σε παρακείμενο σπίτι όπου βρήκαν τους τέσσερις συνολικά δράστες.

Επιπρόσθετα, όπως καταγγέλθηκε από γυναίκα – θύμα, τρεις από τους δράστες, τον Δεκέμβριο του 2025, την άρπαξαν με τη βία από το χωριό όπου διέμενε στη χώρα της και την μετέφεραν με όχημα οδικώς στην Ελλάδα, ενώ κατά την εδώ παραμονή της και υπό την άσκηση βίας από τον 48χρονο δράστη δεν επικοινώνησε τηλεφωνικά με συγγενικά της πρόσωπα. Μάλιστα, πριν από λίγο χρονικό διάστημα, σε διαφορετικές ημέρες, ο 48χρονος την εξανάγκασε να συνευρεθεί ερωτικά, παρά την θέλησή της, τόσο με τον ίδιο όσο και με ηλικιωμένο άνδρα, για το οποίο ο δράστης αποκόμισε οικονομικό όφελος χωρίς να της δώσει χρήματα.

