Στις ιστοσελίδες των Δήμων όλες οι αποφάσεις και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Συμβουλίων

Νέα δεδομένα στη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης φέρνει ο υπό διαμόρφωση νέος Κώδικας Δήμων και Περιφερειών, καθώς προβλέπεται η υποχρεωτική ανάρτηση όλων των αποφάσεων αλλά και των πρακτικών των συνεδριάσεων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων στις επίσημες ιστοσελίδες των ΟΤΑ.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη εκτιμάται ότι ενισχύει σημαντικά τη διαφάνεια και τη δημόσια λογοδοσία, καθώς οι πολίτες θα μπορούν πλέον να έχουν άμεση και πλήρη εικόνα για τις θέσεις, τις παρεμβάσεις και τις ψήφους κάθε δημοτικής ή περιφερειακής παράταξης, αλλά και κάθε εκλεγμένου συμβούλου ξεχωριστά.

Μέχρι σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις οι αποφάσεις αναρτώνται συνοπτικά ή με τρόπο που δυσκολεύει την ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών, ενώ τα αναλυτικά πρακτικά δεν είναι πάντοτε εύκολα προσβάσιμα. Με τη νέα ρύθμιση επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα ενιαίο και πιο ανοιχτό πλαίσιο ενημέρωσης, όπου κάθε δημότης θα μπορεί να παρακολουθεί τι ακριβώς συζητείται και αποφασίζεται για ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητά του.

Αυτοδιοικητικοί παράγοντες σημειώνουν ότι η εξέλιξη αυτή μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες παρακολουθούν τη λειτουργία των τοπικών αρχών. Η δημόσια πρόσβαση στα πρακτικά των συνεδριάσεων σημαίνει ότι θα καταγράφονται με σαφήνεια οι τοποθετήσεις όλων των πλευρών, οι ενστάσεις, οι διαφοροποιήσεις αλλά και οι συμμαχίες που διαμορφώνονται γύρω από σημαντικά θέματα.

Παράλληλα, ενισχύεται και ο έλεγχος της διοίκησης από τους ίδιους τους πολίτες, καθώς θα μπορούν να αξιολογούν όχι μόνο τις αποφάσεις που λαμβάνονται αλλά και τη στάση που τηρεί κάθε αιρετός σε κρίσιμα ζητήματα, από τεχνικά έργα και οικονομικές αποφάσεις έως κοινωνικές παρεμβάσεις και ζητήματα καθημερινότητας.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην ενίσχυση της πολιτικής λογοδοσίας. Στελέχη της Αυτοδιοίκησης εκτιμούν ότι η πλήρης δημοσιοποίηση των πρακτικών θα περιορίσει τα περιθώρια αδιαφάνειας, παρασκηνιακών συνεννοήσεων ή παρερμηνειών γύρω από τις θέσεις των παρατάξεων, ενώ θα καταστήσει πιο ουσιαστική και την προεκλογική αξιολόγηση των αιρετών από την κοινωνία.

Την ίδια ώρα, δεν λείπουν και οι επισημάνσεις ότι για να λειτουργήσει αποτελεσματικά το νέο σύστημα θα απαιτηθεί τεχνική αναβάθμιση πολλών ιστοσελίδων δήμων και περιφερειών, καθώς και σωστή και έγκαιρη τήρηση των πρακτικών, ώστε το υλικό να είναι πραγματικά προσβάσιμο και κατανοητό στους πολίτες.

Σε κάθε περίπτωση, η πρόβλεψη του νέου Κώδικα θεωρείται από πολλούς ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο ανοιχτή και συμμετοχική Αυτοδιοίκηση, όπου ο δημότης δεν θα ενημερώνεται αποσπασματικά, αλλά θα έχει πλήρη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις που επηρεάζουν την τοπική κοινωνία.

Τάσος Πλέντζας, kosmoslarissa.gr