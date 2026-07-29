Στις 11 Αυγούστου η δίκη του 50χρονου Λαρισαίου με το τσεκούρι και τη βενζίνη

Στις 11 Αυγούστου θα συνεχιστεί η δίκη, από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, του 50χρονου Λαρισαίου που είχε απειλήσει την πρώην γυναίκα του με ένα τσεκούρι.

Λόγω κωλύματος του συνηγόρου υπεράσπισης ο εισαγγελέας πρότεινε την διακοπή της δίκης και τον ορισμό νέας δικάσιμου.

Να θυμίσουμε ότι η υπόθεση είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο με τον 50χρονο οπλισμένο με τσεκούρι και κρατώντας δοχείο με βενζίνη, απειλούσε να κάψει ζωντανή την πρώην σύζυγό του, την οποία κρατούσε όμηρο μέσα στο σπίτι της, μεταδίδοντας μάλιστα σε απευθείας σύνδεση μέσω Facebook όσα διαδραματίζονταν.

Η υπόθεση επανήλθε στο ακροατήριο μετά την έφεση που άσκησε η διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, Αικατερίνη Αρ. Παπαϊωάννου, η οποία έκρινε ότι η ποινή που επιβλήθηκε δεν ανταποκρίνεται στη βαρύτητα των πράξεων του κατηγορουμένου.

Βασιζόμενη στο αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας και σε όσα προέκυψαν κατά την ακροαματική διαδικασία, η εισαγγελική λειτουργός προσέβαλε την πρωτόδικη απόφαση αποκλειστικά ως προς το ύψος της ποινής, ζητώντας την επιβολή αυστηρότερης και αναλογικής κύρωσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο 50χρονος είχε κριθεί ένοχος για ενδοοικογενειακή παράνομη βία, παράνομη οπλοκατοχή και παραβίαση δικαστικής απόφασης, με το Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Λάρισας να του επιβάλλει συνολική ποινή φυλάκισης 22 μηνών.

Ωστόσο, εκτιτέοι κρίθηκαν μόνο δύο μήνες της ποινής, παρά το γεγονός ότι ο εισαγγελέας της έδρας είχε χαρακτηρίσει τον κατηγορούμενο επικίνδυνο, επισημαίνοντας τη σοβαρότητα της συμπεριφοράς και των πράξεών του.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr