Στις 11 π.μ. η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στη γέφυρα του Πηνειού.

Με λαμπρότητα αναμένεται ο σημερινός εορτασμός των Θεοφανίων στη Λάρισα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα τελεστεί ο Μέγας Αγιασμός των Υδάτων στον Άγιο Αχίλλιο και η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στον ποταμό Πηνειό, από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαρίσης & Τυρνάβου, κ.κ. Ιερώνυμο.

Με το πέρας του Αγιασμού των Υδάτων, ο Δήμος Λαρισαίων προσκαλεί όλους τους πολίτες στη Δεξίωση και Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας.

Θα ακολουθήσει συναυλία της Μικτής χορωδίας του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, υπό τη διεύθυνση του κ. Δημήτρη Καρβούνη, και συνοδεία (πιάνο) της κ. Ιωάννας Σιοπούδη.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα του εορτασμού των Θεοφανίων έχει ως εξής:

Την Τρίτη, 6η Ιανουαρίου 2026, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγ. Αχιλλίου :

7:30 π.μ.: Όρθρος και Θεία Λειτουργία των Θεοφανίων

10:30 π.μ.: Μέγας Αγιασμός των Υδάτων, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κ.κ. Ιερωνύμου.

11:00 πμ.: Έξοδος από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό για την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στη Γέφυρα του Πηνειού.

Με το πέρας της τελετής Αγιασμού και κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού, Δεξίωση και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου Λαρισαίων.