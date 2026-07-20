Στις 110.000 ευρώ τα κέρδη της Συνεταιριστικής Θεσσαλίας – Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 και το καμπανάκι της Grant Thornton

Την ετήσια τακτική γενική της συνέλευση πραγματοποίησε στις 14 Ιουλίου, στα Τρίκαλα, η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας όπου η διοίκηση ενημέρωσε του συνεταίρους για τα πεπραγμένα συνεταιρισμού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει η έκθεση του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή της Τράπεζας για τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης του 2025 που εν προκειμένω προέρχεται από την γνωστή εταιρεία Grant Thornton.

Στην έκθεσή του ο ανεξάρτητος ελεγκτής σχολιάζει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της παρελθούσας οικονομικής χρήσης οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής στις 16/06/2026, σπεύδοντας μάλιστα, στην αρχή της έκθεσης, να επιστήσει την προσοχή της διοίκησης για τα όρια κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας.

Τα μεγέθη

Επί των οικονομικών αποτελεσμάτων η Grant Thornton αναφέρει στην έκθεσή της. «Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας κατόρθωσε να αυξήσει σημαντικά τα μεγέθη της και να προχωρήσει στην πώληση σημαντικού μέρους των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της. Σημειώνεται ότι ήταν η πρώτη πώληση χαρτοφυλακίου συνεταιριστικής τράπεζας στην Ελλάδα, με σημαντικό τίμημα (ανερχόμενο στο 20% περίπου της συνολικής αξίας), με τα καλύμματα των δανείων να είναι αποκλειστικά στην περιφέρεια. Με αυτή τη διαδικασία και τις υπόλοιπες ενέργειες διαχείρισης του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που έλαβαν χώρα εντός του 2025, η αξία τους μειώθηκε κατά 48% σε σχέση με το υπόλοιπό τους την 31η Δεκεμβρίου 2024. Οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 13,5 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 4% ανερχόμενες προ διαγραφών στο ποσό των 332,5 εκατ. ευρώ. Εντός του 2025 έγινε πώληση χαρτοφυλακίου 53,08 εκατ. ευρώ και μετά την αφαίρεση του εσόδου 11,3 ευρώ το ποσό που καλύφθηκε από ανάκτηση προβλέψεων ανήλθε στα 41,7 εκατ. ευρώ. Επίσης στο πλαίσιο της ενεργητικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου υπήρξαν επιπλέον διαγραφές 4 εκατ. ευρώ που ανακτήθηκαν από προβλέψεις, με αποτέλεσμα το μικτό υπόλοιπο των χορηγήσεων να ανέρχεται στα 286,7 εκατ. ευρώ. Έναντι του ποσού αυτού έχουν ληφθεί προβλέψεις ποσού 23,4 εκατ. ευρώ. Η Τράπεζα συνεργάζεται με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και με ευρωπαϊκούς φορείς εγγυοδοσίας και επιδότησης δανείων. Με βάση τους διεθνείς προσανατολισμούς για την ενίσχυση της πράσινης οικονομίας, ένα σημαντικό μέρος των δανείων αφορά χρηματοδότηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αντίστοιχα πολύ σημαντική ήταν η αύξηση των καταθέσεων προς πελάτες οι οποίες ξεπερνούν τα 399,4 εκατ., αυξημένες κατά 50,5 εκατ. και ποσοστιαία κατά 14,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Το ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα αυξήθηκαν κατά 36,4 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 39,2% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ανερχόμενα στο τέλος την 31/12/2025 στα 130 εκατ. Ευρώ. Τα διαθέσιμα αξιολογούνται καθημερινά και όσα δεν χρησιμοποιούνται κατά την λειτουργία της Τράπεζας, κατατίθενται έντοκα σε λογαριασμό overnight της Τράπεζας της Ελλάδος. Η λειτουργική κερδοφορία της Τράπεζας προ προβλέψεων, απομειώσεων και φόρων, ανήλθε σε 5,5 εκατ. ευρώ, μειωμένη κατά 771,1 χιλ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, λόγω και των σημαντικών εξόδων της πώλησης. Η Τράπεζα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που λαμβάνει για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, χρησιμοποίησε σχεδόν όλο το ποσό των αποτελεσμάτων προ προβλέψεων και φόρων σε προβλέψεις προετοιμασίας για την πώληση. Αποτέλεσμα αυτού είναι τα αποτελέσματα προ φόρων να ανέλθουν σε 85 χιλ ευρώ. Η αύξηση των μεγεθών χορηγήσεων και καταθέσεων οδήγησε σε αύξηση των εσόδων και των εξόδων από τόκους. Το καθαρό αποτέλεσμα τόκων αυξήθηκε κατά 707,6 χιλ.. ευρώ και σε ποσοστό 6% επί των καθαρών εσόδων τόκων της προηγούμενης χρήσης. Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν σημαντικά από τα 7,2 εκατ. ευρώ στα 8,7 εκατ. ευρώ. Οι παράγοντες που συνέβαλλαν ήταν η αύξηση του κόστους προσωπικού λόγω νέων προσλήψεων και ωρίμανσης των αποδοχών, καθώς και τα σημαντικά έξοδα της πώλησης. Τα κέρδη μετά φόρων για τη χρήση ανήλθαν στα 110,3 χιλ. ευρώ. Όσον αφορά τα θέματα λειτουργίας, η Τράπεζα κατά τη χρήση 2025, προχώρησε σε μια σειρά πρωτοβουλίες με την δημιουργία νέων δομών, την εγκατάσταση νέων μηχανογραφικών εφαρμογών – εξοπλισμού, επεξεργασία και εφαρμογή νέων διαδικασιών και ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Το καμπανάκι του ελεγκτή

Στη σελίδα 4 της έκθεσης, υπό τον τίτλο «Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας» η Grant Thornton αναφέρει:

«Εφιστούμε την προσοχή σας στις σημειώσεις 4.7 και 2.1 επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφονται τα όρια των εποπτικών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και οι αβεβαιότητες που απορρέουν από τις υφιστάμενες οικονομικές και δημοσιονομικές συνθήκες αντίστοιχα. Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 2.1, τα γεγονότα αυτά, υπό προϋποθέσεις, δύναται να επηρεάσουν τα μακροοικονομικά μεγέθη της Τράπεζας (μελλοντικά αποτελέσματα και κεφαλαιακή επάρκεια) και υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Τράπεζας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Επίσης, στη σημείωση 2.1 περιγράφονται οι υλοποιηθείσες και οι προγραμματισμένες ενέργειες της Διοίκησης, όσον αφορά στην ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας για την κάλυψη, μεταξύ άλλων, των αυξανόμενων εποπτικών ορίων. Η γνώμη μας δεν διαφοροποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό».

Κώστας Τόλης, thessaliaeconomy.gr