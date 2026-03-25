H Λάρισα τιμά με λαμπρότητα την επέτειο της 25ης Μαρτίου – Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Με επισημότητα θα τιμηθεί και φέτος η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου στη Λάρισα. Το πρόγραμμα του εορτασμού περιλαμβάνει ομιλίες και εκδηλώσεις σε σχολεία, καταθέσεις στεφάνων, δοξολογία και κορυφώνεται με την παρέλαση της μαθητιώσας νεολαίας και τμημάτων των ενόπλων δυνάμεων.

Το πρόγραμμα του εορτασμού στη Λάρισα για σήμερα Τετάρτη έχει ως εξής:

Στις 7 το πρωί, θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες όλων των εκκλησιών με φροντίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, ενώ θα ακολουθήσει εωθινό από τη μουσική της 1ης Στρατιάς και τη Φιλαρμονική του Δήμου Λάρισας στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Στις 8 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έπαρση της σημαίας.

Στις 10:30 θα γίνει η άφιξη των επισήμων και η έναρξη της δοξολογίας στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλίου, στην οποία θα χοροστατήσει ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος. Μετά το πέρας της δοξολογίας, εντός του ναού, τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει η διευθύντρια του 3ου Νηπιαγωγείου Λάρισας, κ. Μαρία Λέτσιου.

Στις 11 το πρωί θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο της πόλης και θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων από πολιτικές και στρατιωτικές αρχές, εφεδροπολεμιστικές οργανώσεις, εκπροσώπους της Εθνικής Αντίστασης και παραρτήματα αναγνωρισμένων αντιστασιακών οργανώσεων.

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στις 11:30 με την παρέλαση αναπήρων πολέμου, αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, τμημάτων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, μαθητών, προσκόπων, οδηγών, πολιτιστικών συλλόγων και τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στις επετειακές εκδηλώσεις της Λάρισας, την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Χρήστος Κέλλας.

