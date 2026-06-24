Στις 30 Ιουνίου η συνέχιση της δίκης των Τεμπών – Αναμένεται η εισαγγελική πρόταση επι των νέων αιτημάτων

Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών συνεχίζεται στις 30 Ιουνίου, οπότε αναμένεται η πρόταση της εισαγγελέως του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας επί των αιτημάτων που υπέβαλαν τις δύο τελευταίες ημέρες συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα αιτήματα του Αντώνη Ψαρόπουλου για αλλαγή της σειράς εξέτασης των μαρτύρων, κλήση επιπλέον μαρτύρων και προσκόμιση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και σιδηροδρομικών φορέων σχετικά με τη σύμβαση 717.

Παράλληλα, κατατέθηκαν αιτήματα για αναβάθμιση των κατηγοριών που αντιμετωπίζουν δύο στελέχη της Hellenic Train σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και για μεταβολή της κατηγορίας από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Επιπλέον, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε τη συμπλήρωση του κατηγορητηρίου με τα αδικήματα της έκθεσης και της έκρηξης.

Η εισαγγελική πρόταση επί των παραπάνω αιτημάτων αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η απόφαση του δικαστηρίου θα επηρεάσει την περαιτέρω εξέλιξη της διαδικασίας.

kosmoslarissa.gr