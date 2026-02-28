Στις 4 Μαΐου οι Πρυτανικές εκλογές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Οι προκηρύξεις

Σε πρυτανικές εκλογές εισέρχεται το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, καθώς ο Πρύτανης του Ιδρύματος, Καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης, εξέδωσε χθες τις δύο Προκηρύξεις για την ανάδειξη των εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης.

Η θητεία της παρούσας διοίκησης ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου 2026, με τη νέα τετραετία να εκτείνεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως τις 31 Αυγούστου 2030.

Η ημερομηνία των εκλογών και η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ»

Ως ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίστηκε η 4η Μαΐου 2026, ημέρα Δευτέρα. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με τη χρήση του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., διασφαλίζοντας το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Σε περίπτωση που η διαδικασία αποβεί άγονη, έχει ήδη προγραμματιστεί επαναληπτική ψηφοφορία για την επόμενη εβδομάδα, ήτοι την 11η Μαΐου 2026.

Υποβολή υποψηφιοτήτων για τα εσωτερικά μέλη

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις των εσωτερικών μελών πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ekloges2026@uth.gr έως την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 (ώρα 14:00).

Η υποβολή πρέπει να γίνει μέσω της ιδρυματικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου και να συνοδεύεται από:

Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.

ή διαβατηρίου. Υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής κωλυμάτων εκλογιμότητας ή ασυμβιβάστου.

περί μη συνδρομής κωλυμάτων εκλογιμότητας ή ασυμβιβάστου. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικά).

Τυχόν παραιτήσεις από υποψηφιότητες γίνονται δεκτές εγγράφως το αργότερο έως τις 24 Απριλίου 2026.

Η διαδικασία για τα εξωτερικά μέλη

Για τις θέσεις των εξωτερικών μελών, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2026 στις 14:00.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εξωτερικού μέλους στο Συμβούλιο Διοίκησης έχουν:

Καθηγητές Πανεπιστημίων της αλλοδαπής. Φυσικά πρόσωπα με ευρεία αναγνώριση ή συμβολή στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία. Εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών ή κοινωνικών εταίρων. Ομότιμοι Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται επίσης ηλεκτρονικά στο ekloges2026@uth.gr, συνοδευόμενες από πλήρες βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σημειώνεται ότι η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί το ανώτερο έως τις 4 Μαΐου, εφόσον δεν υπάρξει επαρκής αριθμός υποψηφίων.

