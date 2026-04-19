Στον Αμπελώνα ο Κουρέτας – Πίεση για λύσεις σε ευλογιά και κτηνοτροφία

Στον Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου βρέθηκε σήμερα Κυριακή ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, συνδυάζοντας την παρουσία του σε θρησκευτική εκδήλωση με επαφές με πληγέντες κτηνοτρόφους, σε μια περίοδο έντονων πιέσεων για τον πρωτογενή τομέα.

Στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία για τον Άγιο Θωμά

Ο κ. Δημήτρης Κουρέτας, συνοδευόμενος από τους δημοτικούς συμβούλους Χρήστο Μάμο και Νίκο Τηγανή, παρακολούθησε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία, που τέλεσε ο πατέρας Νεκτάριος στο γραφικό εξωκλήσι έξω από τον Αμπελώνα, τιμώντας τη μνήμη του Αγίου Θωμά.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του Πατέρα Νεκτάριου, ο οποίος εξύμνησε την παρουσία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, επισημαίνοντας με νόημα πως πρόκειται για τον πρώτο Περιφερειάρχη που επισκέπτεται το παρεκκλήσι του Αγίου Θωμά.

Η τοποθέτηση αυτή έδωσε ξεχωριστό συμβολισμό στην παρουσία του κ. Κουρέτα και αναδείχθηκε ως ένδειξη σύνδεσης με την τοπική κοινωνία.

Στο «μέτωπο» της ευλογιάς – Επίσκεψη σε πληγείσα μονάδα

Μετά τη λειτουργία, ο Περιφερειάρχης επισκέφθηκε κτηνοτροφική μονάδα της περιοχής που έχει πληγεί από ευλογιά, συνομιλώντας με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων.

Στην επίσκεψη συμμετείχαν ο Δημήτρης Παπαζιάκας, πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Πληγέντων Κτηνοτρόφων από ευλογιά – πανώλη, ο Αργύρης Μπαϊραχτάρης, πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Δήμου Τυρνάβου, η Έφη Κωτούλα, γραμματέας του Συνεταιρισμού, καθώς και οι Χρήστος και Δημήτριος Λιάπης, μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου.

Η εικόνα που παρουσιάστηκε ήταν αποκαλυπτική για το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει η τοπική κτηνοτροφία.

Τα δύο κρίσιμα αιτήματα των κτηνοτρόφων

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι κτηνοτρόφοι έθεσαν στον Περιφερειάρχη δύο βασικά αιτήματα που καθορίζουν –όπως τονίζουν– την ίδια την επιβίωσή τους:

1. Άρση απαγορεύσεων και ενίσχυση για ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου

Ζητήθηκε να επιτραπεί η εισαγωγή αιγοπροβάτων, έστω από το εξωτερικό, σε συνδυασμό με ουσιαστική οικονομική ενίσχυση. Στόχος είναι η ανασύσταση των κοπαδιών αλλά και η μετεγκατάσταση μονάδων σε ασφαλείς τοποθεσίες.

Όπως υπογράμμισαν, σήμερα ισχύει καθολική απαγόρευση εισαγωγής ζώντων ζώων και μετακίνησης εντός της χώρας, απόφαση που ελήφθη από το ΥΠΑΑΤ τον Φεβρουάριο, δημιουργώντας ασφυκτικό πλαίσιο για τους παραγωγούς.

2. Μείωση γραφειοκρατίας για αλλαγή παραγωγικού μοντέλου

Παράλληλα, τέθηκε η ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης, ώστε οι πληγέντες κτηνοτρόφοι να μπορούν –εφόσον το επιθυμούν– να μετατρέψουν τις μονάδες αιγοπροβάτων σε αγελαδοτροφικές και να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.

Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι χωρίς ευελιξία, πολλοί κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν οριστικά το επάγγελμα.

Πίεση για άμεσες λύσεις

Η επίσκεψη Κουρέτα ανέδειξε για ακόμη μία φορά τα αδιέξοδα που δημιουργούν οι παρατεταμένες απαγορεύσεις και οι καθυστερήσεις στη λήψη ουσιαστικών μέτρων.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν ξεκάθαρες αποφάσεις και όχι παρατάσεις στην αβεβαιότητα, προειδοποιώντας ότι η παραγωγή βρίσκεται σε οριακό σημείο.