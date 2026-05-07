Στον Απόλλωνα Λάρισας ο Βασίλης Καραπιάλης – Ικανοποίηση στη Φιλιππούπολη για τη συνεργασία με τον «μάγο»

Μία σημαντική προσθήκη με έντονο συμβολισμό για το Λαρισινό ποδόσφαιρο πραγματοποίησε ο Απόλλων Λάρισας, καθώς στο επιτελείο της ομάδας εντάχθηκε ένας από τους θρύλους της ΑΕΛ, ο Βασίλης Καραπιάλης.

Η παρουσία του εμβληματικού Λαρισαίου άσου στο τιμ του Απόλλωνα – που ανακοινώθηκε μέσω fb από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ζήση Ντελόπουλο-, έγινε δεκτή με ενθουσιασμό στη Φιλιππούπολη.

Ο Καραπιάλης, που συνέδεσε το όνομά του με τη χρυσή εποχή της ΑΕΛ στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και στη συνέχεια με τις μεγάλες στιγμές του Ολυμπιακού τη δεκαετία του ’90, επιστρέφει ενεργά στους πάγκους, μεταφέροντας εμπειρία, προσωπικότητα και ποδοσφαιρική γνώση σε μία ομάδα που επιχειρεί νέα πορεία και ανασυγκρότηση.

Ο παλαίμαχος διεθνής έχει εργαστεί στο παρελθόν σε αναπτυξιακά τμήματα και σε ρόλους τεχνικής καθοδήγησης, ενώ το 2021 είχε επιστρέψει στην ΑΕΛ ως τεχνικός διευθυντής των ομάδων υποδομής, σε μία κίνηση που είχε προκαλέσει ιδιαίτερη συγκίνηση στον κόσμο της Λάρισας.

Γεννημένος στη Λάρισα και μεγαλωμένος στα Ταμπάκικα, ο Βασίλης Καραπιάλης αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για το θεσσαλικό ποδόσφαιρο. Ξεκίνησε από τον Τοξότη Λάρισας, φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΛ με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα του 1988 και στη συνέχεια μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό, όπου λατρεύτηκε από τον κόσμο για την τεχνική του κατάρτιση και την ποδοσφαιρική του ευφυΐα.

Στον Απόλλωνα Λάρισας εκτιμούν πως η έλευση του Καραπιάλη δεν προσδίδει μόνο αγωνιστικό κύρος, αλλά και ισχυρό επικοινωνιακό αποτύπωμα, καθώς το όνομά του εξακολουθεί να εμπνέει σεβασμό και αναγνώριση σε ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο.

