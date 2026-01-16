Στον εισαγγελέα το μπλόκο Νίκαιας – “Να ανοίξουν οι κάμερες να δούμε ποιος βανδάλισε τα τρακτέρ” 

Την παρέμβαση του εισαγγελέα, ώστε να ζητηθούν βίντεο από κάμερες του Αυτοκινητοδρόμου Αιγαίου για να διαπιστωθεί ποια πρόσωπα προκάλεσαν τις φθορές στα δύο τρακτέρ αγροτών που μετείχαν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό την περασμένη Τρίτη, ζήτησαν μέλη της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου Νίκαιας, που βρέθηκαν σήμερα το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας.

Σε δηλώσεις του ο κ. Ιορδάνης Ιωαννίδης καταδίκασε για άλλη μια φορά το περιστατικό εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι οι βανδαλισμοί δεν προκλήθηκαν από τους ανθρώπους του μπλόκου της Νίκαιας. «Κανένας δεν έχει δικαίωμα να πειράξει το μηχάνημα, κανενός» τόνισε χαρακτηριστικά.

«Είμαστε εδώ για να αποδείξουμε ότι η κυβέρνηση έχει στόχο την προβοκάτσια ή αυτοί που το έκαναν έχουν στόχο αυτό το γεγονός κι όχι να διασφαλιστεί ο υγιής αγώνας που έχει ξεκινήσει από την πρώτη μέρα», πρόσθεσε.

Στο Δικαστικό Μέγαρο βρέθηκαν επίσης οι κ.κ. Ρίζος Μαρούδας και Σωκράτης Αλειφτήρας, ενώ απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με την συμμετοχή του κ. Ανεστίδη στη συνάντηση της Δευτέρας στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά τις τοποθετήσεις του τελευταίου, όπως είδαν το φως της δημοσιότητας τόνισε ότι ακόμα δεν υπάρχει κάποια αλλαγή και ότι την απόφαση θα την πάρει το μπλόκο των Μαλγάρων.

Aρης Ψύχας (ertnews.gr)