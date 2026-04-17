Στον νοσοκομείο Ευαγγελισμός, στην Αθήνα, μετά τις αρχικές εξετάσεις στη Λάρισα η Μαρέβα Μητσοτάκη

Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, στην Αθήνα, νοσηλεύεται η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, μετά την αδιαθεσία που αισθάνθηκε το πρωί της Παρασκευής ενώ ταξίδευε στη Θεσσαλία και έσπευσε αρχικά στο ΙΑΣΩ της Λάρισας για εξετάσεις, όπως αποκάλυψε το kosmoslarissa.gr.

Στη Λάρισα υποβλήθηκε σε αρχικές εξετάσεις και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο, συνεχίζοντας το ταξίδι της.

Μετά την επιστροφή της στην πρωτεύουσα, κρίθηκε σκόπιμο να πραγματοποιηθούν επιπλέον εξετάσεις στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», προκειμένου να υπάρξει πλήρης εικόνα της κατάστασης της υγείας της.

