Στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ο Περιφερειάρχης

Τα γραφεία του ΣΒΘΣΕ – Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος στον Βόλο, επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε τους εκπροσώπους της Διοίκησης του ΣΒΘΣΕ για τις δράσεις που αφορούν συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται για πρώτη φορά, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 10 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, για το οποίο έχουν ήδη υποβληθεί περίπου 1.500 αιτήσεις, με τα αποτελέσματα να αναμένονται εντός του καλοκαιριού. Συγκεκριμένα, έχουν εκδοθεί δύο Προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, που αφορούν τόσο νέες όσο και υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει η επιχειρηματική κοινότητα, όπως η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και η ανάγκη καλύτερης διασύνδεσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τις πραγματικές α νάγκες της αγοράς εργασίας.

Ο κ. Δημήτριος Μεντεκίδης, Μέλος του Δ.Σ. του ΣΒΘΣΕ και εκπρόσωπος της Εταιρείας Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ ΑΕ – DIOS / ΔΙΟΣ Φυσικό Μεταλλικό Νερό και SELI / ΣΕΛΙ Φυσικό Μεταλλικό Νερό χαρακτήρισε ιδιαίτερα χρήσιμη την επίσκεψη, επισημαίνοντας τη σημασία της άμεσης και ουσιαστικής ενημέρωσης για τα ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας, με στόχο τη διαμόρφωση και προώθηση αποτελεσματικών λύσεων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ακόμη: