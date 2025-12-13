Στον Τύρναβο 13 οινοποιεία γιορτάζουν τη Λημνιώνα και το Μοσχάτο

Ο Τύρναβος τιμά αυτό το Σαββατοκύριακο για δεύτερη χρονιά τις ποικιλίες-σύμβολα της περιοχής, Λημνιώνα και Μοσχάτο Τυρνάβου, με ένα διήμερο που αναδεικνύει τον οινικό χαρακτήρα της Θεσσαλίας.

Η Ένωση Οινοποιών & Αποσταγματοποιών Τυρνάβου, η οποία εκπροσωπεί 13 οινοποιεία και αποσταγματοποιεία, συντονίζει στοχευμένες δράσεις, ανοικτές επισκέψεις, θεματικές γευσιγνωσίες και παρουσιάσεις νέων εμφιαλώσεων.

Τα τοπικά στέκια συμμετέχουν με ειδικό happy hour «Μοσχάτο Τυρνάβου και Λημνιώνα στο ποτήρι», προσφέροντας προνομιακές επιλογές.

Με τη Λημνιώνα να επανακάμπτει δυναμικά και το Μοσχάτο Τυρνάβου να αποτελεί τη βάση του φημισμένου τοπικού τσίπουρου, το διήμερο ενισχύει την εξωστρέφεια της περιοχής και προβάλλει τη μοναδικότητα των προϊόντων της, επιβεβαιώνοντας τον Τύρναβο ως σημείο αναφοράς στον ελληνικό οινικό χάρτη.

Η κορύφωση των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Τυρνάβου (Maxim), στις 11:00, σε μια μεγάλη γιορτή όπου θα παρουσιαστεί στο κοινό το ντοκιμαντέρ του Γιάννη Προκόβα του 1989 «Τύρναβος, η πολιτεία του κρασιού και της αμπέλου» ευγενική χορηγία του αρχείου της ΕΡΤ ΑΕ.

Το ντοκιμαντέρ φωτίζει τη σχέση των ανθρώπων του Τυρνάβου με τη γη και το αμπέλι, την πορεία της πόλης μέσα στον χρόνο και την εξέλιξη του τοπικού πολιτισμού.

Η εκδήλωση θα συνοδευθεί από τοπικές δημιουργίες του καταξιωμένου Τυρναβίτη chef Σωτήρη Ευαγγέλου, ο οποίος εμπνέεται από την παράδοση της περιοχής και δημιουργεί συνταγές αποκλειστικά για την περίσταση.

Οι δημιουργίες του συνδυάζονται με επιλεγμένα κρασιά των οινοποιείων της περιοχής, σε ένα γαστρονομικό pairing που αναδεικνύει ιδανικά τη Λημνιώνα και το Μοσχάτο Τυρνάβου, προσφέροντας στο κοινό μια ολοκληρωμένη εμπειρία γεύσης, ιστορίας και παράδοσης.

Τάσος Πλέντζας kosmoslarissa.gr