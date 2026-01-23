Στουρνάρας από Λάρισα: Υπάρχει ζωή και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Στη Λάρισα βρέθηκε χθες βράδυ ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, όπου μίλησε σε εκδήλωση του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών η οποία συνδυάστηκε με την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του συνδέσμου.

Ο διοικητής υπογράμμισε τη μεγάλη πρόοδο που έχει επιτύχει η εγχώρια οικονομία σε πολλά επίπεδα και εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για τη δυναμική και τις προοπτικές της τα επόμενα χρόνια.

Μάλιστα, διατύπωσε την εκτίμηση ότι και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης η οικονομία θα διατηρήσει την αναπτυξιακή της δυναμική – κάτι που έγινε δεκτό με μεγάλη ανακούφιση από τους επιχειρηματίες που παρακολούθησαν την εκδήλωση.

Ο κ. Στουρνάρας είπε πολλά ενδιαφέροντα στη συνομιλία που είχε στο πάνελ με τον οικονομικό συντάκτη Γιάννη Παπαδογιάννη, όπως:

-«Μην έχετε καμμιά αμφιβολία ότι αν το 2015 η Τράπεζα της Ελλάδος δεν λειτουργούσε υπό καθεστώς ανεξαρτησίας η Ελλάδα δεν θα ήταν σήμερα στο ευρώ».

-«Η Αμερική σήμερα, με την πολιτική που ακολουθεί κάνει κακό στον εαυτό της».

-«Αν ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ ανέβει, θα ζημιωθούμε όλοι».

-Και το σημαντικότερο: «Είναι πολύ πιθανό κάποιες από τις επιθετικές πολιτικές Τραμπ, όπως η σύγκρουση με τη FED και η προσπάθεια υπαγόρευσης της νομισματικής πολιτικής, να προκαλέσουν αντίδραση τέτοιας εμβέλειας στις αγορές, που θα βάλει τις ΗΠΑ σε μεγάλες περιπέτειες».

Στο επιχειρηματικό δείπνο του ΣΘΕΒ παρακάθησαν γνωστοί επιχειρηματίες από τη Θεσσαλία, καθώς και εκπρόσωποι πολιτικών αρχών και φορέων.

Κ.Τ. kosmoslarissa.gr (Φωτο Θανάσης Καλιακούδας larissanet.gr)