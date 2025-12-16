Στους 122 ανέρχονται οι μάρτυρες της δίκης των Τεμπών – Εστάλησαν οι κλήσεις

Με την αποστολή κλήσεων και στους μάρτυρες, μετά και την αποστολή του κλητήριου θεσπίσματος σε κατηγορούμενους και δηλώσαντες παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, ολοκληρώνεται και τυπικά το επόμενο διάστημα η διαδικασία της προετοιμασίας της κύριας δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, που έχει προσδιοριστεί για τις 23 Μαρτίου 2026 στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Με εξαίρεση τους δύο Ιταλούς κατηγορούμενους, για τους οποίους θα χρειαστεί μετάφραση του κλητήριου θεσπίσματος και για ορισμένους κατοίκους του εξωτερικού, οι υπόλοιποι έλαβαν ήδη το κατηγορητήριο των 1.267 σελίδων. Μεταξύ των 230 παρισταμένων προς υποστήριξη της κατηγορίας (σ.σ. κυρίως συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας) περιλαμβάνονται και 50 Δικηγορικοί Σύλλογοι, όπως και ο συνδικαλιστικός φορέας των μηχανοδηγών (Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης).

Εύλογα το ενδιαφέρον στρέφεται και στους 122 μάρτυρες, εκ των οποίων οι 114 κατέθεσαν στο πλαίσιο της διετούς έρευνας που διενήργησε ο εφέτης-ανακριτής, ενώ επιπλέον 8 μάρτυρες συμπεριλήφθησαν στον κατάλογο από τον εισαγγελέα Εφετών που συνέταξε το κλητήριο θέσπισμα.

Στους 8 μάρτυρες που πρόσθετα συμπεριέλαβε ο εισαγγελέας Εφετών, περιλαμβάνονταιοι τρεις ιατροδικαστές, οι οποίοι υπηρετούσαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας την 28η Φεβρουαρίου 2023, το βράδυ της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Οι καταθέσεις των οποίων παρουσιάζουν πρόσθετο ενδιαφέρον με αφορμή -μεταξύ άλλων- και τις τοξικολογικές κ.ά. εξετάσεις, που κατά 9 γονείς και συγγενείς θυμάτων (σ.σ. έχουν ζητήσει εκταφή) θα έπρεπε να γίνουν για να διακριβωθούν οι συνθήκες θανάτου των οικείων τους.

Πρόσθετα κλήθηκαν να καταθέσουν οι δύο δικαστικοί πραγματογνώμονες, οι οποίοι εξαρχής με το πόρισμά τους έδωσαν έμφαση στον προσδιορισμό του σημείου έναρξης της φωτιάς», στις ηλεκτρικές εκκενώσεις και στον ρόλο των ελαίων σιλικόνης στη δημιουργία της πυρόσφαιρας, που ακολούθησε της μετωπικής σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών.

kosmoslarissa.gr (από το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κακάρα, Ελευθερία)