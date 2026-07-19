Στους 40°C το θερμόμετρο στη Λάρισα – Γεγονός ο πρώτος ισχυρός καύσωνας του καλοκαιριού

Η Λάρισα ζει σήμερα την πιο ζεστή ημέρα του φετινού καλοκαιριού, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου, επιβεβαιώνοντας την έναρξη του πρώτου ισχυρού κύματος καύσωνα στη Θεσσαλία.

Από τις πρωινές ώρες ο καιρός είναι αίθριος, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει γρήγορα, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες η ζέστη γίνεται ιδιαίτερα αισθητή. Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς, γεγονός που δεν ευνοεί την υποχώρηση της θερμικής επιβάρυνσης, ενώ η αίσθηση της θερμοκρασίας είναι ακόμη υψηλότερη σε περιοχές με έντονη ηλιοφάνεια.

Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τις ώρες αιχμής, να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να καταναλώνουν άφθονα υγρά. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά και όσοι εργάζονται ή βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, με τον καύσωνα να διατηρεί τη Θεσσαλία στο επίκεντρο της ζέστης.