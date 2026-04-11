Στο Άγιο Χαράλαμπο, στη συνοικία του Ιπποκράτη, η Πρώτη Ανάσταση στη Λάρισα

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους, στην περιοχή του Ιπποκράτη (Πέρα Μαχαλά) στη Λάρισα, χοροστάτησε στον Εσπερινό της εορτής του Πάσχα και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου – τη λεγόμενη «Πρώτη Ανάσταση» – ο Ιερώνυμος Λαρίσης.

Ο ναός ήταν κατάμεστος από πιστούς, οι οποίοι προσήλθαν με ευλάβεια για να συμμετάσχουν στη Θεία Κοινωνία, με έντονη την παρουσία και πολλών νέων ανθρώπων.

Κατά το κήρυγμά του, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στην ιερότητα του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, επισημαίνοντας την ανάγκη για πνευματική προετοιμασία, σεβασμό και επίγνωση από όσους προσέρχονται να κοινωνήσουν.

Πριν την απόλυση, ευχήθηκε στο εκκλησίασμα χρόνια πολλά και ευλογημένη Ανάσταση, μεταφέροντας το αναστάσιμο μήνυμα ελπίδας και ανανέωσης.

