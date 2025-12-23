Στο εδώλιο δύο 18χρονοι για ξυλοδαρμό 61χρονου στα Μεσάγγαλα

Για το κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα της βαριάς σκοπούμενης βλάβης παραπέμπονται – μεταξύ άλλων – ως κατηγορούμενοι δύο νέοι (με καταγωγή από τα Τρίκαλα), μόλις 18 ετών, που ως μέλη μια τετραμελούς παρέας φέρονται να πρωταγωνίστησαν στην επίθεση σε βάρος ενός 61χρονου Λαρισαίου, ο οποίος μετά τον ξυλοδαρμό που υπέστη χρειάστηκε μάλιστα να νοσηλευτεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 21 Ιουνίου 2025 όταν ο 61χρονος με τη σύζυγό του βγήκαν – όπως συνήθιζαν – να περπατήσουν στην παραλία των Μεσαγγάλων Λάρισας.

Κάποιος από τους νεαρούς έβρεξε με νερό τον 61χρονο και όταν αυτός τους ζήτησε το λόγο, η λεκτική αντιπαράθεση με τα παιδιά εξελίχθηκε σε ξυλοδαρμό με θύμα τον 61χρονο που κατέληξε νοσηλευόμενος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Ο 18χρονος που παραθέριζε στην περιοχή μετά το επεισόδιο συνελήφθη και έκτοτε κρατείται προσωρινά στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου, ενώ για τις 5 Μαρτίου 2026 προσδιορίστηκε η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας.

