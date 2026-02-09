Στο εδώλιο 8 υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης, του ΤΟΕΒ και της Περιφέρειας για άδειες φωτοβολταϊκών

Στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας παραπέμπονται 8 υπάλληλοι κατηγορούμενοι για παράβαση καθήκοντος, σε μία από τις πρώτες δικογραφίες στη χώρα για τα φωτοβολταϊκά πάρκα που καταλήγει σε μαζική δίωξη κατά δημοσίων υπαλλήλων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Βαγγέλη Κακάρα στην εφημερίδα “Ελευθερία”, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο θα κληθεί στις 18 Μαΐου 2026 να κρίνει πώς γεωργικές εκτάσεις στον Νομό Λάρισας χαρακτηρίστηκαν (σωστά ή όχι) ως μη υψηλής παραγωγικότητας, με αποτέλεσμα οι γνωμοδοτήσεις αυτές να επιτρέψουν τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στον νομό.

Γνωμοδοτήσεις για ένα θέμα που έχει προκαλέσει αντιφατικές απόψεις ακόμη και της επιστημονικής κοινότητας, απόψεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Ως κατηγορούμενοι παραπέμπονται υπάλληλοι διαφόρων Διευθύνσεων, της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας και του ΤΟΕΒ, οι οποίοι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται να «παρέβησαν τα καθήκοντα της Υπηρεσίας τους» και να γνωμοδότησαν ότι οι επίμαχες εκτάσεις «βρίσκονται σε περιοχές με πτωχά μη αρδεύσιμα εδάφη και χαρακτηρίζονται ως «γεωργική γη μη υψηλής παραγωγικότητας». Πρόκειται για συνολικά 17 εκτάσεις σε διάφορες περιοχές χωριών επαρχίας του νομού Λάρισας.

για τις οποίες -σύμφωνα με το κατηγορητήριο- οι «γνωμοδοτήσεις εκδόθηκαν κατά παράβαση του αρ. 56 Ν. 2637/1998, ως ίσχυε πριν τροπ. με αρ. 50 Ν. 5035/2023, σε συνδυασμό με την ΥΑ 168040/2010 (ΦΕΚ Β 1528/7.9.2010), καθόσον ο χαρακτηρισμός των εκτάσεων δεν τεκμηριώθηκε επιστημονικά και νομικά βάσει των προβλεπόμενων στην προαναφερόμενη Υ.Α. κριτηρίων, κατόπιν ουσιαστικής αναζητήσεως αυτών στην περιοχή και διενέργειας εδαφολογικών αναλύσεων για τη διαπίστωση των κριτηρίων ποιότητας του εδάφους.

Από τις πράξεις των κατηγορουμένων «προέκυψε όφελος για εταιρεία», «συνιστάμενο στη δυνατότητα χορήγησης των απαιτούμενων αδειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας», «ενόψει του χαρακτηρισμού των επίμαχων εκτάσεων ως γη μη υψηλής παραγωγικότητας».

Πρόσθετα ένας εκ των κατηγορουμένων και υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης φέρεται ότι κατόπιν αιτήσεως της ίδιας Ανώνυμης Εταιρείας «προέβη στην έκδοση, απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» στην ίδια περιοχή κατά παράβαση της νομοθεσίας.

Σημειώνεται πως και οι 8 υπάλληλοι κατηγορούνται για παράβαση καθήκοντος από κοινού και κατά μόνας άπαξ και κατ’ εξακολούθηση για πράξεις που τελέστηκαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2021, ενώ να αναφερθεί, επίσης, ότι μεγάλος είναι και ο αριθμός των μαρτύρων που θα κληθεί να καταθέσει.

kosmoslarissa. gr (απο το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κακάρα στην Ελευθερία)