Στο επίκεντρο η αξιοποίηση των 233 στρεμμάτων του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λάρισας – Σε αναζήτηση επενδυτών η ΓΑΙΑΟΣΕ

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα αστικής ανάπλασης που μπορούν να υλοποιηθούν στη Θεσσαλία μπαίνει σε τροχιά ωρίμανσης, καθώς η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. δημοσίευσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Μη Δεσμευτικού Ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λάρισας, ανοίγοντας τον δρόμο για την προσέλκυση επενδυτικών προτάσεων.

Η αξιοποίηση του ακινήτου της Λάρισας αποτελεί το μεγαλύτερο και σημαντικότερο από τα τρία έργα που προωθεί η εταιρεία, μαζί με τους σιδηροδρομικούς σταθμούς Πλαταμώνα και Κατάκολου. Στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων μεικτών αναπτύξεων που θα ενισχύσουν την τοπική οικονομία, θα αναβαθμίσουν το αστικό περιβάλλον και θα επαναφέρουν τον σιδηρόδρομο στο επίκεντρο της καθημερινότητας των πόλεων.

Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Λάρισας, ένας από τους σημαντικότερους σιδηροδρομικούς κόμβους της χώρας, διαθέτει προς αξιοποίηση έκταση 233 στρεμμάτων σε στρατηγική θέση, δίπλα στο κέντρο της πόλης. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ενιαίες εκτάσεις αστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, η οποία περιλαμβάνει την ιστορική παλαιά εμπορευματική αποθήκη και μεγάλες ανενεργές σιδηροδρομικές εκτάσεις.

Ο σχεδιασμός προβλέπει την ανάπτυξη ενός σύγχρονου πολυλειτουργικού χώρου με χρήσεις φιλοξενίας, κατοικίας, εμπορίου, γραφείων, πολιτισμού και αναψυχής. Η φιλοδοξία της ΓΑΙΑΟΣΕ είναι να μετατραπεί η περιοχή σε νέο σημείο αναφοράς για τη Λάρισα, αναβαθμίζοντας μια εκτεταμένη αστική ζώνη και επανασυνδέοντας την πόλη με τον σιδηρόδρομο.

Παράλληλα, η εταιρεία προωθεί την αξιοποίηση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Πλαταμώνα. Το ακίνητο, έκτασης 16 στρεμμάτων, βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού, κοντά στην παραλία και στους πρόποδες του Ολύμπου, και περιλαμβάνει το διατηρητέο κτίριο του σταθμού μαζί με τα υπόλοιπα ιστορικά κτίσματα του συγκροτήματος. Η ανάπτυξη προβλέπεται να συνδυάζει χρήσεις φιλοξενίας, εστίασης, εμπορίου, πολιτισμού και αναψυχής, δημιουργώντας έναν νέο πόλο επισκεψιμότητας για την τουριστική περιοχή.

Οι συγκεκριμένες προσκλήσεις αποτελούν το πρώτο στάδιο των διαγωνιστικών διαδικασιών και αποσκοπούν στη συγκέντρωση προτάσεων από την αγορά, ώστε να διαμορφωθούν οι τελικοί όροι των επενδύσεων.

Η ΓΑΙΑΟΣΕ επισημαίνει ότι έχει ήδη ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας των έργων, με τοπογραφικές και πολεοδομικές μελέτες, στρατηγικές περιβαλλοντικές μελέτες και χρηματοοικονομική αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων ανάπτυξης. Παράλληλα, έχουν κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες οι σχετικοί φάκελοι για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος που θα καθορίσει τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις, τις ιδέες και τις παρατηρήσεις τους έως τις 15 Οκτωβρίου 2026, προκειμένου αυτές να αξιολογηθούν και να ληφθούν υπόψη στα επόμενα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Τάσος Πλέντζας, thessaliaeconomy.gr