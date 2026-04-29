Στο ΕΣΠΑ η στήριξη ανέργων με κοινωφελή εργασία σε δήμους της Θεσσαλίας

Το ΕΣΠΑ 2021-2027 θα χρηματοδοτήσει 19,2 εκατ. ευρώ για 8μηνη απασχόληση ανέργων σε δήμους και Περιφέρεια Θεσσαλίας, εστιάζοντας σε ευάλωτες ομάδες και αποκατάσταση δημόσιων υποδομών μετά την κακοκαιρία «Daniel».

Η ενίσχυση της απασχόλησης ανέργων στη Θεσσαλία μέσω προγράμματος κοινωφελούς εργασίας θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», σύμφωνα με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Η πρωτοβουλία, συνολικού προϋπολογισμού 19.201.600 ευρώ, εντάσσεται στο πλαίσιο των κυβερνητικών δράσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας «Daniel». Επικεντρώνεται στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι και όσοι διαθέτουν χαμηλά προσόντα, μέσω τοποθέτησης σε θέσεις πλήρους απασχόλησης διάρκειας οκτώ μηνών.

Τομείς απασχόλησης

Η πράξη προβλέπει την απασχόληση ανέργων σε κρίσιμους τομείς, όπως:

• Αποκατάσταση δημόσιων υποδομών, με εργασίες συντήρησης και καθαρισμού πάρκων, σχολικών και πολιτιστικών κτιρίων.

• Περιβαλλοντικές δράσεις, όπως αναδασώσεις, καθαρισμός ρεμάτων και απομάκρυνση φερτών υλικών από καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

• Υποστήριξη δημοτικών υπηρεσιών, κοινωνικών δομών και επιστημονικών ομάδων σχεδιασμού έργων αποκατάστασης.

• Κοινωνική φροντίδα, με παροχή βοήθειας σε ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες.

Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνει βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων επιλεξιμότητας, τα οποία θα καθοριστούν σε Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί για την υλοποίηση του προγράμματος.