Στο λιμάνι του Βόλου οι Θεσσαλοί αγρότες – Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο

Στο λιμάνι του Bόλου καταφθάνουν αγρότες από όλη τη Θεσσαλία, με σκοπό να αποκλείσουν τον εμπορευματικό σταθμό, ενώ κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.

Mαζί με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, στο λιμάνι βρίσκονται και αλιείς.

Στο σημείο έχουν ληφθεί ισχυρά μέτρα ασφαλείας με κλούβες των ΜΑΤ να απαγορεύουν την είσοδο.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα «Ταχυδρόμος», υπάρχουν αυτή την ώρα συζητήσεις μεταξύ των εκπροσώπων των αγροτών και του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσαλίας, με τους πρώτους να ζητούν την απομάκρυνση των ΜΑΤ, προκειμένου, όπως λένε, να «διαδηλώσουν ειρηνικά».

Υπενθυμίζεται ότι χθες υπήρξε παρέμβαση από τον Αρειο Πάγο, ζητώντας την άσκηση αυτεπάγγελτων ποινικών διώξεων, καθώς και την ενεργοποίηση της αυτόφωρης διαδικασίας, δηλαδή συλλήψεων, για όσους προβαίνουν σε παράνομες ενέργειες κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων

Το Σάββατο στις 12.00 το μεσημέρι σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη εκπροσώπων από τα μπλόκα στη Νίκαια της Λάρισας προκειμένου να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις. Θα γίνει επίσης προσπάθεια να δημιουργηθεί μια ατζέντα κοινών αιτημάτων και να οργανωθεί μια ομάδα εκπροσώπων, η οποία θα τεθεί επικεφαλής της επόμενης μέρας.

kathimerini.gr