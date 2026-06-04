Στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI οικογένεια Ρομά στη Λάρισα – Σε εξέλιξη επιχείρηση με μια σύλληψη

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών του ελληνικού FBI για εγκληματική ομάδα που δρούσε στην περιοχή της Λάρισας.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει μία από τις πιο γνωστές οικογένειες Ρομά της περιοχής, η οποία είχε κατηγορηθεί τον Μάρτιο για τη μεγάλη υπόθεση απάτης με τις ψεύτικες χρυσές λίρες.

Ένα άτομο έχει συλληφθεί και πρόκειται για μέλος αυτής της οικογένειας και μάλιστα από τα πιο προβεβλημένα.

Το άτομο αυτό εντοπίστηκε να κατέχει παράνομο όπλο, το οποίο κατασχέθηκε.

Να θυμίσουμε ότι τόσο ο ίδιος όσο και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας αυτής ζούσαν πολυτελώς σε βίλες που είχαν μέχρι και ελικοδρόμιο, ενώ δήλωναν στην εφορία άποροι και σκηνίτες.

kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από newsbeast.gr)