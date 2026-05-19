Στο Πάρκο των Χρωμάτων το Μνημείο για τα θύματα των Τεμπών – “To Δέντρο του αγώνα για Δικαιοσύνη”

«Το Δέντρο του αγώνα για Δικαιοσύνη» είναι το όνομα που θα φέρει η γλυπτική σύνθεση για το Μνημείο που θα ανεγερθεί στη μνήμη των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, σύμφωνα με την πρόταση-εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, στην αποψινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων.

Η δημιουργία αυτού του ιδιαίτερου μνημείου, με τη βαρύνουσα σημασία που έχει για την πόλη της Λάρισας, βρίσκεται στην τελική ευθεία, καθώς έχει ολοκληρωθεί ο βασικός κορμός των απαιτούμενων διαδικασιών. Σήμερα, Τρίτη, 19 Μαΐου, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αναμένεται να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα που απαιτούνται, ώστε το «Δέντρο του αγώνα για Δικαιοσύνη» να υψωθεί στην πόλη της Λάρισας.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, μετά από σχετική πρόταση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής της Δημοτικής Πινακοθήκης που συγκροτήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα, ο χώρος που προτείνεται για την ανέγερση του μνημείου είναι στο Πάρκο των Χρωμάτων (Χατζηχαλάρ).

Συμβολισμός

Η καλλιτεχνική δημιουργία, πρόταση της εικαστικού Μαρίας Μανδάκη, θα αποτελέσει μια συνέχεια του δίπτυχου έργου που ήδη υπάρχει στις δύο πόλεις (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) με το έργο της Λάρισας να αποτελεί τον επίλογο της τραγωδίας των Τεμπών.

Σύμφωνα με το σημείωμα της δημιουργού, το μνημείο θα είναι η κατακλείδα μιας τριλογίας και σίγουρα το σημαντικότερο σημείο αυτής, λόγω του ότι βρίσκεται η πόλη τόσο κοντά στο σημείο της τραγωδίας. «Το Δένδρο του αγώνα για Δικαιοσύνη» είναι ένα επιβλητικό δένδρο, που όλα τα κλαδιά του θα υψώνονται στον ουρανό σαν ικέτες που περιμένουν να δικαιωθούν.

Η βαρύτητα της δύναμης και της επιθυμίας αυτής εκφράζεται από τη ζυγαριά της δικαιοσύνης που έχει γείρει από το βάρος των Ψυχών των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας. Το χέρι που θα είναι ένα κλαδί του δένδρου δεν είναι άλλο από το ίδιο το χέρι της Δικαιοσύνης -χρυσό- που ελπίζουμε όλοι ότι στο τέλος θα λάμψει. Το έργο αυτό θα αποτελέσει ένα σημείο στοχασμού, ενδοσκόπησης και απόδοσης της τιμής που αρμόζει στους νεκρούς και στις οικογένειες τους.

Η τριλογία των Μνημείων

1.Το δένδρο των Ψυχών – Η αρχή (Αθήνα)

2.Το δένδρο της μνήμης – Το τέλος (Θεσσαλονίκη)

3.Το δένδρο του αγώνα για Δικαιοσύνη – Ο Επίλογος (Λάρισα)

Βήματα

Για την πρόταση (αναφορικά με την τοποθεσία) ενημερώθηκαν οι δημιουργοί του έργου, οι οποίοι επισκέφθηκαν το χώρο και εξέφρασαν τη σύμφωνη γνώμη τους. Ταυτόχρονα, ενημερώθηκαν οι συγγενείς των θυμάτων, με τον πρώτο λόγο να δίνεται στους συγγενείς-κατοίκους της Λάρισας. Στις συζητήσεις που προηγήθηκαν, υπήρξε η πρόταση – αίτημα από τους συγγενείς, για την αλλαγή του ονόματος του μνημείου από «Το Δένδρο της Δικαιοσύνης» σε «Το Δένδρο του αγώνα για Δικαιοσύνη», κάτι που έγινε δεκτό.

Υπενθυμίζεται ότι την αρχική πρόταση για τη δημιουργία ενός Μνημείου αφιερωμένου στη μνήμη των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, από τον Δήμο Λαρισαίων, είχε καταθέσει ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος, τον Φεβρουάριο του 2024, σε τότε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ το φθινόπωρο του 2025, είχε ομόφωνα δοθεί το «πράσινο φως» από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τα βήματα που θα οδηγούσαν πιο κοντά στη δημιουργία του. Ανάλογη απόφαση-έγκριση έχει ληφθεί και από το Συμβούλιο της 1ης Κοινότητας, όπου και ανήκει το Πάρκο των Χρωμάτων.