Στο παρά ένα κατατέθηκε στις Βρυξέλλες το σχέδιο δράσης για τον (νέο) ΟΠΕΚΕΠΕ

Κλιμάκιο ελεγκτών από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας (DG AGRI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα επισκεφθεί την Ελλάδα στις αρχές Ιουνίου, προκειμένου να ελεγχθεί και στην πράξη το σχέδιο δράσης που κατέθεσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την τελική αξιολόγηση της διαπίστευσης για την πλήρη ενσωμάτωση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Αυτό σημειώνει ανταπόκριση της Αλεξάνδρας Βουδούρη απο τις Βρυξέλλες για την Καθημερινή.

Το σχέδιο, που κατατέθηκε από τις ελληνικές αρχές στις Βρυξέλλες χθες, τελευταία ημέρα της προθεσμίας, θα αξιολογηθεί τις επόμενες ημέρες από την DG AGRI. Αναμένεται να σταλούν άμεσα στην Αθήνα οι σχετικές παρατηρήσεις, αναφέρουν στην εφημερίδα κοινοτικές πηγές, ενώ προσθέτουν ότι θα ακολουθήσει αποστολή ελέγχου διαπίστευσης στις αρχές Ιουνίου, κατά την οποία αρμόδιοι ελεγκτές θα εξετάσουν επί τόπου την κατάσταση. Για την κατάθεση του σχεδίου δράσης ενσωμάτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ η Ελλάδα είχε λάβει εξάμηνη παράταση.

Η εν λόγω διαδικασία βρίσκεται, πάντως, σε εξέλιξη από τον Σεπτέμβριο του 2024, υπενθύμισε χθες ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Κομισιόν Μπάλας Ουζβάρι, όταν «οι αρμόδιες ελληνικές αρχές έθεσαν σε αναστολή ή σε καθεστώς επιτήρησης τη διαπίστευση του ελληνικού οργανισμού πληρωμών στον τομέα της γεωργίας, δηλαδή του ΟΠΕΚΕΠΕ». Από τότε, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Κομισιόν και οι ελληνικές αρχές είναι σε διαρκή επαφή, καθώς η Ελλάδα ανέλαβε τη δέσμευση για εφαρμογή ενός σχεδίου δράσης, το οποίο ωστόσο καταρτίστηκε από κοινού, πρόσθεσε ο Μπάλας Ουζβάρι. Ο ίδιος διευκρίνισε, εξάλλου, ότι η αποκατάσταση της διαπίστευσης του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ «μπορεί να γίνει μόνο από τις ελληνικές αρχές».

Ο μόνος ρόλος, άλλωστε, που διαθέτει η Κομισιόν είναι ουσιαστικά να διασφαλίσει ότι τα κράτη-μέλη διαχειρίζονται τα κεφάλαια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) με ορθό και υπεύθυνο τρόπο και κυρίως, ότι προστατεύονται τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων, εξηγούν αρμόδιες κοινοτικές πηγές.

Η ενσωμάτωση, πάντως, πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, όταν μεταφέρθηκαν οι 624 οργανικές θέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Η πράξη ενσωμάτωσης περιλαμβάνει δράσεις που αφορούσαν από οικονομικό και νομικό έλεγχο μέχρι ανασχεδιασμό δομών, αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και επικοινωνιακή υποστήριξη.

Σε ό,τι αφορά την αναδιάρθρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ελλάδα είχε αποστείλει στην Κομισιόν τον περασμένο Νοέμβριο επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης και για το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (IACS).

Σε κάθε περίπτωση, η DG AGRI βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τις ελληνικές αρχές και θα επαληθεύσει μέσω τακτικών ελέγχων την εφαρμογή των μέτρων, που προβλέπονται και στα δύο σχέδια δράσης και θα αξιολογεί διαρκώς κατά πόσον διασφαλίζονται πλέον οι πληρωμές της ΚΑΠ, αναφέρουν κοινοτικές πηγές.

